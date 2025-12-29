Ovo je 30 najpopularnijih memova iz 2025. godine s Reddita, vrhunski će vas nasmijati
Jeste li znali da je pojam mem prvi predstavio britanski evolucijski biolog Richard Dawkins u svojoj knjizi Sebični gen" iz 1976. godine? Dawkins je tada, naime, tražio način da opiše kako se kulturne ideje šire i razvijaju na način sličan biološkim genima. Skovao je riječ mem kao skraćenicu grčke riječi mimema, što znači "ono što se oponaša", namjerno je oblikujući da zvuči slično riječi "gen".
Međutim, pojam internetski mem zapravo je skovao Mike Godwin 1993. godine pri pokušaju da opiše kako se ideje šire kroz rane online zajednice. Jedan od prvih viralnih fenomena bio je "Dancing Baby" (Plešuća beba) iz 1996. godine, jednostavna 3D animacija koja se masovno dijelila putem e-maila i ranih web stranica.
Eto, sada kada smo to ponovili, pregledajmo u nastavku i koji su to memovi postali najpopularniji na društvenoj mreži Reddit, kojim su sve temama bili posvećeni, odnosno čime su osvojili korisnike.