Crnka u bundi zaustavila Varaždin: Svi pogledi bili su uprti u njezine noge, a jasno je i zašto

Sunčana, ali vrlo hladna subota izmamila je brojne Varaždince u šetnju gradskim ulicama i adventskim punktovima. Iako su temperature bile niske, dobro raspoloženje i blagdanski duh zagrijali su središte grada koje je vrvjelo prolaznicima željnima kave, druženja i adventskog ugođaja.

Debele jakne, dugi kaputi, kape s coflekom i topli šalovi bili su obvezni dio zimske garderobe, no ni to nije spriječilo građane da ispune Korzo i okolne ulice. Španciranje se odvijalo uz žamor prepunih terasa, miris kuhanog vina i blagdanskih delicija, dok su se mnogi zaustavljali kako bi fotografirali raskošnu rasvjetu i uživali u živoj glazbi.

Ulični glazbenici zasvirali su poznate hitove, djeca su trčkarala među adventskim kućicama, a grad je disao u prepoznatljivom ritmu prosinačkih dana. No posebnu pažnju Varaždinaca privukla je zgodna crnka u bundici koja je središtem grada prošetala u društvu svog četvernožnog ljubimca. Dok je maleni psić veselo trčkarao uz nju, svi pogledi bili su usmjereni u njezine noge koje su dodatno došle do izražaja u zimskom izdanju, čineći je jednom od najzapaženijih figura subotnje špice.

Još jedna subota pokazala je da ni hladnoća ne može umanjiti čaroliju Adventa u Varaždinu, gdje se moda, druženje i blagdanski duh susreću na svakom koraku.

Galeriju iz Varaždina donosi Varaždinski.net.hr