Nisu skidali pogled s njih! Atraktivne plesačice podigle temperaturu u dvorani

Zanosne plesačice dodatno su podigle atmosferu na turniru „Kutija šibica“, gdje su svojim atraktivnim nastupima zabavljale publiku između borbi. Među publikom u loži su bile i legende poput Dubravka Šimenca i Roberta Prosinečkog.

Njihove koreografije i kostimi privukli su veliku pažnju gledatelja te unijeli dašak spektakla u sportski program.

Publika je njihov nastup nagradila glasnim pljeskom i ovacijama, čime je događaj dobio i zabavnu dimenziju između zanimljivih malonogometnih utakmica.