svi jedva čekali pauzu /

Nisu skidali pogled s njih! Atraktivne plesačice podigle temperaturu u dvorani

Foto: Marko Lukunic/pixsell
1 /24
Zanosne plesačice dodatno su podigle atmosferu na turniru „Kutija šibica“, gdje su svojim atraktivnim nastupima zabavljale publiku između borbi. Među publikom u loži su bile i legende poput Dubravka Šimenca i Roberta Prosinečkog.

Njihove koreografije i  kostimi privukli su veliku pažnju gledatelja te unijeli dašak spektakla u sportski program.

Publika je njihov nastup nagradila glasnim pljeskom i ovacijama, čime je događaj dobio i zabavnu dimenziju između zanimljivih malonogometnih utakmica.

29.12.2025.
7:50
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Kutija šibicaMali Nogomet
