PRIVUKLA PAŽNJU /

Ava Karabatić objavila zaručnički prsten i otkrila: ‘Rekla sam da’

Ava Karabatić objavila zaručnički prsten i otkrila: ‘Rekla sam da’
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Hrvatska starleta Ava Karabatić podijelila sretnu vijest

29.12.2025.
9:36
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Hrvatska starleta i medijska ličnost, Ava Karabatić (37), poznata po svom burnom životu i kontroverznim istupima, ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta zbog sretnih vijesti. Naime, na svom Instagram profilu je objavila da se zaručila. Uz fotografiju prstena na ruci, kratko je napisala:

„Rekla sam ‘da’“, što je odmah izazvalo veliku pažnju javnosti.

Nakon ranijih nagađanja da se na njezinim fotografijama pojavljuje "izmišljeni AI partner", Ava je sada otkrila identitet svog zaručnika i detalje njihove veze.

„Lazar-Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist“, poručila je Karabatić.

Dodala je da je njezin izbor rezultat osobne odluke i vrijednosti koje, kako navodi, danas rijetko dolaze u prvi plan:

„Birala sam čovjeka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno“, napisala je Ava.

Podsjetimo, Karabatić je nedavno izazvala brojne reakcije kada je objavila fotografiju s partnerom uz opis koji je sugerirao da je riječ o liku generiranom uz pomoć umjetne inteligencije. Taj potez pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratitelji su primijetili neobičan tekst ispod fotografije:

„Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Također, mogu ti promijeniti outfit, nitko neće shvatiti da je sve laž, odnosno umjetna inteligencija.“

Ava KarabatićZaruke
komentara
PRIVUKLA PAŽNJU /
Ava Karabatić objavila zaručnički prsten i otkrila: ‘Rekla sam da’