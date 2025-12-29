Ava Karabatić objavila zaručnički prsten i otkrila: ‘Rekla sam da’

Hrvatska starleta i medijska ličnost, Ava Karabatić (37), poznata po svom burnom životu i kontroverznim istupima, ponovno je dospjela u središte pozornosti, no ovoga puta zbog sretnih vijesti. Naime, na svom Instagram profilu je objavila da se zaručila. Uz fotografiju prstena na ruci, kratko je napisala:

„Rekla sam ‘da’“, što je odmah izazvalo veliku pažnju javnosti.

Nakon ranijih nagađanja da se na njezinim fotografijama pojavljuje "izmišljeni AI partner", Ava je sada otkrila identitet svog zaručnika i detalje njihove veze.

„Lazar-Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist“, poručila je Karabatić.

Dodala je da je njezin izbor rezultat osobne odluke i vrijednosti koje, kako navodi, danas rijetko dolaze u prvi plan:

„Birala sam čovjeka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno“, napisala je Ava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, Karabatić je nedavno izazvala brojne reakcije kada je objavila fotografiju s partnerom uz opis koji je sugerirao da je riječ o liku generiranom uz pomoć umjetne inteligencije. Taj potez pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratitelji su primijetili neobičan tekst ispod fotografije:

„Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Također, mogu ti promijeniti outfit, nitko neće shvatiti da je sve laž, odnosno umjetna inteligencija.“

POGLEDAJTE VIDEO: Što kažu Thompsonovi fanovi? Evo koje su poruke poslali Tomaševiću