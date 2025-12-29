Suludi pokušaj pljačke u susjedstvu: Autom se zabili u vrata trgovačkog centra pa pobjegli

U Sarajevu je rano jutros došlo do pokušaja pljačke u trgovačkom centru Sarajevo City Center (SCC). Zasad nepoznate osobe automobilom su pokušale nasilno ući kroz automatska rotirajuća vrata na jednom od glavnih ulaza.

Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, incident se dogodio u 2.55 sati.

"Motornim vozilom oštećena su vanjska rotirajuća vrata. Djelo je tužitelj kvalificirao kao pokušaj teške krađe", izjavila je Novalić.

Foto: V. D./klix.ba

Počinitelji ipak nisu uspjeli ući u trgovački centar te su vozilo ostavili ispred objekta. Policija intenzivno traga za njima.

