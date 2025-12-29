FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTRAGA ZA POČINIOCIMA /

Suludi pokušaj pljačke u susjedstvu: Autom se zabili u vrata trgovačkog centra pa pobjegli

Suludi pokušaj pljačke u susjedstvu: Autom se zabili u vrata trgovačkog centra pa pobjegli
×
Foto: Screenshot/klix.ba

'Motornim vozilom oštećena su vanjska rotirajuća vrata. Djelo je tužitelj kvalificirao kao pokušaj teške krađe'

29.12.2025.
9:38
Andrea Vlašić
Screenshot/klix.ba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Sarajevu je rano jutros došlo do pokušaja pljačke u trgovačkom centru Sarajevo City Center (SCC). Zasad nepoznate osobe automobilom su pokušale nasilno ući kroz automatska rotirajuća vrata na jednom od glavnih ulaza.

Kako je za Klix.ba potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, incident se dogodio u 2.55 sati.

"Motornim vozilom oštećena su vanjska rotirajuća vrata. Djelo je tužitelj kvalificirao kao pokušaj teške krađe", izjavila je Novalić.

Suludi pokušaj pljačke u susjedstvu: Autom se zabili u vrata trgovačkog centra pa pobjegli
Foto: V. D./klix.ba

Počinitelji ipak nisu uspjeli ući u trgovački centar te su vozilo ostavili ispred objekta. Policija intenzivno traga za njima.

POGLEDAJTE VIDEO: Šest maskiranih napadača upalo u zlatarnicu: 'Čuo sam strašan prasak, a onda...'

PljačkaKrađaSarajevoShopping Centar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTRAGA ZA POČINIOCIMA /
Suludi pokušaj pljačke u susjedstvu: Autom se zabili u vrata trgovačkog centra pa pobjegli