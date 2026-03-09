FREEMAIL
SUKLJAO DIM /

Strašni prizori na istoku Hrvatske, buktinja gutala putnički vlak: Doznajemo detalje

Strašni prizori na istoku Hrvatske, buktinja gutala putnički vlak: Doznajemo detalje
Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Požeško-slavonska policija kratko je izvijestila da je došlo do požara vlaka koji je bio u postaji

9.3.2026.
9:55
Erik Sečić
Pozega.eu/Čitatelj
Požar je u ponedjeljak ujutro na kolodvoru u Velikoj zahvatio putnički vlak koji prometuje od Nove Kapele do Velike

Iz Hrvatskih željeznica () za portal Net.hr potvrdili su da je buknuo oko 8.40 sati, tijekom stajanja vlaka u kolodvoru Velika. Napominju da su putnici izašli po dolasku na krajnji kolodvor te da nije bilo ozlijeđenih osoba. 

Pripadnici Vatrogasne postaje Velika su intervenirali i ugasili požar, čiji će se uzrok utvrditi nakon što se obavi očevid. Iz HŽ-a dodaju da se ispričavaju putnicima.

Riječ je inače o vlaku 6605 (Nova Kapela-Batrina 6.53 – Velika 8.02).

Pogledajte prizore 

Na fotografijama koje je objavio portal Požega.eu vidi se kako gusti, tamni dim zahvaća vagone i diže se visoko u nebo, dok vatrogasci gase buktinju. 

Strašni prizori na istoku Hrvatske, buktinja gutala putnički vlak: Doznajemo detalje
Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Strašni prizori na istoku Hrvatske, buktinja gutala putnički vlak: Doznajemo detalje
Foto: Pozega.eu/Čitatelj

Požeško-slavonska policija kratko je izvijestila da je došlo do požara vlaka koji je bio u postaji. Dodaju da su vatrogasci izašli na mjesto događaja. 

