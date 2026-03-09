Vatrena kugla nad Njemačkom izazvala paniku: Pojavile se stotine snimki i fotografija!

Fragmenti meteorita pali su na krov kuće u njemačkom gradu Koblenzu, a rupa koja je nastala na kući bila je veličine nogometne lopte, izvijestio je Bild.

Udar meteorita bio je toliko jak da je probio sve do spavaće sobe.

Prema riječima lokalnog vatrogasnog zapovjednika Benjamina Marxa, nitko nije ozlijeđen.

"U zgradi je bilo ljudi, ali ne u toj sobi", rekao je Marx. Njemačka policija potvrdila je da su krhotine oštetile i druge krovove i kuće u širem području, a izvješća o šteti stigla su iz regije Hunsrück, planine Eifel i Koblenza.

Glasnogovornik nacionalnog zapovjednog centra za sigurnost zračnog prostora u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji rekao je u nedjelju navečer: "Znamo da se radilo o meteoru, ali hoće li biti daljnjih informacija, u ovom trenutku se ne može reći."

Pojavile se snimke pada meteorita

Društvenim mrežama raširile su se snimke na kojima se vidi bljesak svjetlosti, a čuje se i glasan prasak nakon čega se vidi formiranje sjajne divovske sfere koja je jurila nebom. Podijeljene su stotine fotografija i videa.

Neki su pomislili da se radi o svemirskom brodu, drugi da je možda riječ o avionskoj nesreći.

"Je li još netko vidio sjajnu vatrenu kuglu na nebu?", "Bila je nevjerojatno niska!", "Apsolutno prekrasna, i dugi vatreni trag! Vau!", "Jeste li i vi čuli ogroman prasak?", samo su neki od komentara.

Policija u Osnabrücku u Njemačkoj primila je nekoliko hitnih poziva. "Svjedoci su prijavili sjajnu vatrenu kuglu na nebu koja je očito pala na tlo", napisala je policija.

Vatrogasci i policija čak su pokrenuli potragu, ali uspostavilo se da nema mjesta panici.

Sada se zna da je meteor ušao u Zemljinu atmosferu i da se stvorio eksplozivni udar. Prolaskom kroz atmosferu, uglavnom je izgorio. Stvorio je sjajni trag koji se jasno vidio nekoliko sekundi na nebu.

