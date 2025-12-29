FREEMAIL
STRAVIČNA NESREĆA /

Vlak iskočio iz tračnica! Najmanje 13 mrtvih i skoro 100 ozlijeđenih

Meksička mornarica rekla je da je Međuoceanski vlak u kojem je bilo 250 ljudi iskočio iz tračnica blizu grada Nizande

29.12.2025.
6:54
Hina
Rusvel Rasgado/afp/profimedia
Meksičke vlasti objavile su u nedjelju da je najmanje 13 ljudi poginulo u željezničkoj nesreći u državi Oaxaca.

Meksička mornarica rekla je da je Međuoceanski vlak u kojem je bilo 250 ljudi iskočio iz tračnica blizu grada Nizande.

Gotovo sto ljudi je ozlijeđeno, uključivo 36 koji su morali biti prebačeni u bolnicu.

Foto: Tong Lian/xinhua News/profimedia

Petero ozlijeđenih je kritično

Predsjednica Claudia Sheinbaum rekla je na X-u da je petero ozlijeđenih u kritičnom stanju. Otvorena je istraga o nesreći.

Međuoceanski vlak, otvoren 2023. pod bivšim predsjednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorom, dio je šireg projekta Međuoceanskog koridora.

Inicijativa je osmišljena kako bi se modernizirala željeznička veza preko prevlake Tehuantepec, povezujući meksičku luku Salina Cruz na Pacifiku s Coatzacoalcos ​u Meksičkom zaljevu.

Meksikoželjeznička NesrećaPoginuli
