Želite doživjeti stotu? Ove vrijednosti u krvi mogle bi vam pomoći
Znanstvenici su analizirali nalaze krvi desetaka tisuća ljudi kako bi otkrili što povezuje one koji dožive stotu
Broj osoba koje dožive stotu kontinuirano raste te predstavljaju najbrže rastuću demografsku skupinu na globalnoj razini, s približnim udvostručenjem njihove populacije svakih deset godina od 1970-ih.
Pitanje čimbenika koji određuju dugovječnost i kvalitetu života predmet je znanstvenih istraživanja već tisućama godina, no razumijevanje ove kompleksne problematike zahtijeva detaljnu analizu složenih interakcija između genetskih predispozicija i čimbenika životnog stila, piše Science Alert.
Faktori povezani s dugovječnošću
Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu GeroScience otkrilo je da osobe starije od 90 godina, posebno one koje su doživjele 100 godina, imaju specifične obrasce u razinama određenih biomarkera. Najvažniji među njima su razine glukoze (šećera u krvi), kreatinina (pokazatelja funkcije bubrega) i mokraćne kiseline (koja je povezana s upalnim procesima u tijelu). Ovi biomarkeri mogu pružiti važne informacije o tome što razlikuje dugovječne osobe od drugih.
Studija se temelji na opsežnoj dugotrajnoj analizi podataka prikupljenih od 44.000 Šveđana u dobi između 64 i 99 godina, koje su znanstvenici pratili tijekom razdoblja do 35 godina. Među njima je 1224 ispitanika (2,7 posto), koji su doživjeli stotu godinu života, a među stogodišnjacima je čak 85 posto žena. Ovi podaci omogućuju uvid u faktore povezane s dugovječnošću i razlikama između spolova u toj dobnoj skupini.
Tijekom istraživanja provedena je analiza dvanaest biomarkera koji se povezuju s upalnim procesima, metaboličkim funkcijama, funkcijom jetre i bubrega, nutritivnim statusom te prisutnošću anemije. Među ispitivanim parametrima ističu se mokraćna kiselina (marker sistemske upale), glukoza, kreatinin (pokazatelj bubrežne funkcije), ukupni kolesterol, željezo, ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC), jetreni enzimi – aspartat aminotransferaza (AST), alanin aminotransferaza (ALT), gama-glutamil transferaza (GGT), alkalna fosfataza (ALP) i laktat dehidrogenaza (LD) – te albumin, koji odražava nutritivni i opći metabolički status organizma.
Razlike u razinama biomarkera
Rezultati istraživanja pokazuju da su niže razine ukupnog kolesterola i željeza povezane s manjim izgledima da osoba doživi sto godina, dok su povišene vrijednosti glukoze, kreatinina, mokraćne kiseline i jetrenih enzima poput AST-a, GGT-a, ALP-a i LD-a također povezane s manjom šansom za doživljavanje duboke starosti.
Primjerice, među osobama s najnižim razinama mokraćne kiseline, stotu je doživjelo 4 posto njih, dok je u skupini s najvišim vrijednostima tog pokazatelja taj udio iznosio samo 1,5 posto. Ova analiza pokazuje da zdrav metabolizam i uravnotežena prehrana mogu igrati važnu ulogu u tome hoće li osoba doživjeti stotu.
Premda su razlike u razinama biomarkera među ispitanicima relativno male, rezultati istraživanja ukazuju na moguću povezanost metaboličkog zdravlja i nutritivnog statusa s iznimno dugim životnim vijekom. Posebno je značajna činjenica da se povoljne vrijednosti tih biomarkera mogu uočiti i desetljećima prije navršene stote godine, što upućuje na dugoročan utjecaj genetskih predispozicija i životnih navika na zdravlje i dugovječnost.
Iako studija ne precizira koje su konkretne životne navike — poput prehrane, tjelesne aktivnosti ili genetskih čimbenika — odgovorne za održavanje tih povoljnih biomarkera, stručnjaci naglašavaju važnost redovitog praćenja razina glukoze, kreatinina, mokraćne kiseline te funkcije jetre i bubrega kao dio preventivne medicinske prakse u starijoj dobi.
