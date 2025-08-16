Liječnici upozoravaju: Iako je ova namirnica superhrana, može izazvati ozbiljne probleme

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice konzumacije jedne od trenutačno najpopularnijih namirnica ako se ne pripremi pravilno.

Iako donosi brojne zdravstvene prednosti, nepravilna upotreba može uzrokovati zdravstvene komplikacije, poput slučaja muškarca kojem se gusta masa slična plastelinu zaglavila u jednjaku, što je izazvalo zahtjevan medicinski zahvat kako bi mu pomogli.

Influenceri na društvenim mrežama često promoviraju namirnice poput borovnica, špinata i badema, dok je tamna čokolada mnogima postala "zdravi užitak". Međutim, jedna od popularnih supernamirnica sada izaziva zabrinutost među stručnjacima, koji upozoravaju da se s povećanjem njene konzumacije sve češće bilježe i neželjene zdravstvene nuspojave.

Potencijalno opasne chia sjemenke

Chia sjemenke poznate su po visokom udjelu omega-3 masnih kiselina koje potiču rad mozga, vlaknima koja čuvaju zdravlje crijeva te bjelančevinama važnima za razvoj mišića.

U posljednje vrijeme posebno su popularne među onima koji ponovno počinju trenirati i prate recepte za zdrave obroke na TikToku, najčešće u kombinaciji s jogurtom i pudinzima.

Sjemenke su gotovo neutralnog okusa, hrskave i vrlo suhe, zbog čega ih je lako dodati u različite obroke.

"Chia sjemenke također mogu poboljšati san. Prirodno su bogate triptofanom, aminokiselinom koja ima važnu ulogu u sintezi melatonina. Chia sjemenke jačaju zube i kosti. Važan su izvor hranjivih tvari koje pridonose zdravlju zuba i kostiju, a kalcij pomaže i u prevenciji karijesa", rečeno je u videu koji je objavio kanal 5 Minute Fitness.

Ozbiljne posljedice zbog nepravilne pripreme

Upravo u pripremi chia sjemenki leži potencijalni rizik. Kako navodi Healthline, chia sjemenke mogu apsorbirati do 12 puta više tekućine od svoje težine, što ih čini izrazito osjetljivima za način konzumacije.

Prema zabilježenim podacima, jedan mladić je završio s gelastom masom zaglavljenom u jednjaku nakon što je pojeo chia sjemenke koje su u probavnom sustavu naglo nabubrile.

Liječnica Rebecca Rawl, koja je liječila pacijenta, izjavila je za Time: "Popularnost chia sjemenki raste i mislim da će se ovakvi slučajevi pojavljivati sve češće."

Slučaj je objavljen 2014. godine u American Journal of Gastroenterology, piše LADbible.

Siguran način konzumacije chia sjemenki

Stručnjaci preporučuju postupno uvođenje chia sjemenki u prehranu, počevši s jednom do dvije žlice dnevno (otprilike 14 grama), kako bi se probavni sustav prilagodio.

Važno je sjemenke namakati u vodi, mlijeku ili soku najmanje 10 do 15 minuta – idealno preko noći – kako bi se dovoljno napuhale prije konzumacije. Time se izbjegava rizik od stvaranja guste mase u grlu, što može dovesti do gušenja ili začepljenja probavnog sustava.

