Helena

Dok se godina polako privodi kraju, ona stoji negdje između onoga što je bilo i onoga što tek dolazi. Iza nje su mjeseci puni lekcija, sitnih pobjeda i tihih borbi o kojima rijetko govori. Ispred nje - nova godina, čista stranica, bez rokova i obećanja koja se moraju ispuniti odmah. Ona ne radi popise želja. Više voli osjećaj. Mir u glavi, osmijeh koji dolazi bez razloga, ljude koji ostaju. Dok se grad priprema za vatromet, ona bira svoje male rituale: kavu koja se pije polako, pogled kroz prozor i tiho “hvala” godini koja ju je oblikovala. Nova godina joj ne znači savršen početak, nego priliku da bude još malo svoja. Hrabra na svoj način. Mirna, ali odlučna. I baš zato u novu godinu ulazi bez velike buke, ali s velikim srcem.