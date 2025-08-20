Ljudi koji su se probudili iz kome otkrivaju iskustva: 'Pokušavala sam vrištati, ali nisam mogla'

Osobe koje su se probudile iz kome opisale su iskustva koja su često šokantna i zastrašujuća. Deseci preživjelih podijelili su svoja svjedočanstva na aplikaciji Threads, nakon što je jedan korisnik postavio pitanje: "Ljudi koji su bili u komi, kakvo je to iskustvo?" Objava je brzo postala viralna, prikupivši gotovo 25.000 lajkova i više od 3000 komentara.

Nitko nije opisao iskustvo kao "opuštajuće" ili "mirno", mnogi su ga opisali kao nadrealno, uznemirujuće ili zastrašujuće, piše Daily Mail.

Foto: Shutterstock

Iskustva osoba koje su se probudile iz kome

Jedna pacijentica, koja je četiri tjedna provela u induciranoj komi, ispričala je: "Prošla sam kroz toliko različitih mjesta i iskustava. Susrela sam Dalaj Lamu i Majku Terezu, doživjela avionsku nesreću nad oceanom pa čak i situacije u svemiru. Netko ili nešto me duboko duhovno izazvalo, ali sam uspjela izdržati. Sve je djelovalo kao beskrajni, čudan san, ali istovremeno stvaran. I na kraju sam uspjela".

Drugi korisnik opisao je znatno mračnije iskustvo: "Bilo je kao da ništa ne postoji. Jednog trena su me pripremali za hitnu operaciju, a sljedećeg trenutka sam se probudila u potpuno drugom mjesecu, priključena na aparate i slušajući strojeve koji su me održavali u životu".

"Imala sam mnogo intenzivnih i živopisnih snova, a u jednom od njih su mi ubili muža. Kada sam se probudila, nisam mogla govoriti pa nisam mogla provjeriti je li to istina i jednostavno sam vjerovala. Jedne večeri me je došao posjetiti i ozbiljno sam pomislila da je to njegov duh. Bila sam potpuno preplašena, a osoblje nije razumjelo razlog moje reakcije", prisjetila se jedna žena.

S druge strane je medicinska sestra podijelila priču o bivšoj pacijentici koja je doživjela iskustvo nalik paralelnoj stvarnosti: "Pacijentica je bolovala od raka i podvrgnuta je transplantaciji matičnih stanica, nakon čega je bila u komi oko mjesec dana. Pričala mi je o drugom životu koji je iskusila dok je bila u komi. Opisala je karipski otok i sve ljude koje je ondje upoznala. Bilo je nevjerojatno."

Drugi korisnici društvene mreže ukazali su na teškoće koje donosi dugotrajna odsutnost iz svakodnevnog života, iako je njihov svijet na trenutak stao, zahtjevi i obveze stvarnog svijeta nisu nestali. "Probudiš se pod ogromnim stresom, posebno ako nemaš odgovarajuću podršku. Suočen si s lošom kreditnom sposobnošću, neplaćenim računima, dospjelom najamninom, dok su vaši prijatelji nastavili svoj život. Grozno je", objasnio je još jedan korisnik.

Mnogi ljudi tvrde da su mogli čuti svoje bližnje kako razgovaraju ili mole za njih, kao i šaptanje medicinskog osoblja te da su očajnički željeli komunicirati, ali nisu mogli. Jedno od najupečatljivijih svjedočanstava glasi: "Jedino što se sjećam je da sam čula medicinske sestre kako mojoj majci govore da je ne mogu čuti, a ja sam pokušavala reći da mogu. Pokušavala sam vrištati, ali shvatila sam da fizički ne mogu i potpuno sam se preplašila. Bilo je kao da sam mentalno svjesna, ali u fizički nepokretnom tijelu. Jako čudno. Čim sam se probudila, svaki dan sam majci govorila da je mogu čuti".

Ipak, najzagonetnija svjedočanstva imale su osobe koje nisu ni shvatile da su u komi – u svom su umu živjele normalan život.

"Znate što je ludo? Mogli biste biti u komi upravo sada, a da to ni ne znate, misleći da živite život dok ste u stvarnoj komi", poručila je jedna osoba, a druga je dodala: "Moj vozač je bio u komi četiri mjeseca i rekao je da je živio svoj život te da nije imao pojma da je u komi."

Foto: Shutterstock

Stanje kome

Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) definira komu kao "stanje nesvijesti u kojem osoba ne reagira i ne može se probuditi". Osoba u komi je nesvjesna i ima minimalnu moždanu aktivnost, a ponekad nije sposobna samostalno disati ili gutati.

"Živi su, ali ih se ne može probuditi i ne pokazuju znakove svijesti. Oči mogu biti zatvorene, a činit će se da ne reagiraju na okolinu. Ne reagiraju na zvuk ili bol, niti se mogu voljno kretati ili komunicirati", navode iz NHS-a.

Ljudi mogu završiti u komi zbog ozljede mozga izazvane teškim traumatskim udarcem u glavu ili moždanim udarom, a postoje i druge bolesti koje mogu uzrokovati komu. Jedna vrsta je inducirana koma, kada liječnici primjenjuju anestetik kako bi održali osobu u nesvjesnom stanju, obično u jedinici intenzivne njege.

Koma može trajati neodređeno vrijeme: od nekoliko dana do mjeseci, ponekad i godina. Osobe se mogu postupno vratiti svijesti ili se nikada ne probuditi.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Stršljena sve više, Hitna zatrpana pozivima: Evo što napraviti kad ubode