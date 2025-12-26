Krš i lom u centru Zagreba! U sudaru teško ozlijeđen 22-godišnji Nepalac, oglasila se policija

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u božićnoj noći u centru Zagreba, teško je ozlijeđen pješak, 22-godišnji državljanin Nepala, izvijestila je PU zagrebačka.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila oko 1:35 sati kada je 35-godišnji vozač u automobilu austrijskih oznaka vozio Palmotićevom ulicom prema jugu. Dolaskom na raskrižje s Ulicom Pavla Hatza, gdje zbog kvara nisu radili semafori, ušao je u križanje ne poštujući prometni znak i oduzeo prednost prolaska. U tom je trenutku na njega naletio 57-godišnjak koji je vozio automobil zagrebačkih oznaka Ulicom Pavla Hatza, koja je bila označena kao cesta s prednošću prolaska.

Vozač automobila austrijskih registarskih oznaka sletio je s kolnika na nogostup s jugoistočne strane raskrižja, gdje je naletio na stup semafora, a potom i na 22-godišnjeg pješaka, državljanina Nepala, stranca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj koji je stajao na navedenom nogostupu, navodi policija.

Kaos na križanju Hatzove i Palmotićeve

Policija piše kako je vozač automobila austrijskih registracija naletio i na strujnu upravljaču kutiju semafora, a potom udario u zid stambene zgrade odbivši se na parkirani automobil stanara.

"U prometnoj nesreći ozlijeđen je pješak, 22-godišnji stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

U prometnoj nesreći ozlijeđena je 55-godišnja putnica iz osobnog automobila austrijskih nacionalni oznaka te 52-godišnja putnica iz osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su obje lakše ozlijeđene", stoji u priopćenju policije.

