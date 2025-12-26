Putinova velika 'čistka': Visoki ruski general (56) misteriozno preminuo na Božić

Visoki ruski vojni zapovjednik iznenada je preminuo na Božić pod navodno sumnjivim okolnostima. General-pukovnik Jurij Sadovenko (56) bio je zamjenik ministra obrane prije nego što je smijenjen s dužnosti u brutalnom čišćenju u Kremlju, piše Express.co.uk.

Ruski državni mediji kratko su na Štefanje izvijestili o njegovoj preranoj smrti, rekavši da je preminuo zbog "bolesti srca", ne pružajući daljnje detalje. Preminuli navodno nije pokazivao znakove bolesti prije smrti, što njegovu iznenadnu smrt čini još uznemirujućom. General je bio bliski povjerenik bivšeg ministra obrane Sergeja Šojgua, koji je sada tajnik ruskog Vijeća sigurnosti.

Djelovao je kao Šojguov vjerni "čuvar vrata" i govorilo se da je bio upućen u mnoge "tajne" u ministarstvu. Međutim, njegova karijera u Kremlju završila je u svibnju 2024., nakon što je njegov bivši šef smijenjen s ministarskog mjesta.

Znao je mnoge tajne

Njegova smrt samo je posljednja u nizu misterioznih i iznenadnih smrti među ruskom zlatnom elitom i bez sumnje će izazvati jezu među visokim dužnosnicima Kremlja.

To dolazi nakon što je ovog tjedna potvrđena smrt potpukovnika Stanislava Orlova (44). Orlov, kojemu je nadimak bio Španjolac, zapovijedao je Putinovim zloglasnim bataljunom nogometnih huligana koji se borio u Ukrajini, uključujući i žarišta poput Bahmuta.

Moskvom kruže glasine da su pukovnika ubile ruske specijalne službe dok je bio u svojoj kući na okupiranom Krimu. Neovisni ruski medijski kanal Astra prikazao je snimku nadzornih kamera snimljenu u blizini časnikove kuće na kojoj se očito vide kombiji s agentima tajne službe kako dolaze u njegov dom. Ubrzo nakon toga, mogu se vidjeti bljeskovi svjetla - vjerojatno od pucnjeva.

Ranije ove godine, potpukovnik Buvajsar Saitiev (49) - bivši Putinov zastupnik i olimpijska hrvačka legenda - umro je nakon što je skočio kroz prozor u Moskvi. Njegova udovica rekla je da vjeruje da je pad bio nesretan slučaj, iako su kasnija izvješća ukazivala na to da je doživio srčani zastoj.

U srpnju je Putinov ministar prometa, Roman Starovoit (53), pronađen mrtav samo nekoliko sati nakon što je otpušten. Njegova smrt službeno je proglašena samoubojstvom, ali neovisna agencija SOTA kasnije je tvrdila da su na njegovom tijelu "pronađeni svježi tragovi premlaćivanja".

