Utrka s vremenom: Dva helikoptera HRZ-a u hitnom prijevozu mladog pacijenta

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros su uspješno proveli hitni medicinski zračni prijevoz mlade osobe iz Dubrovnika za Zagreb.

U akciji hitnog zračnog prijevoza pacijenta angažirane su dvije dežurne letačke posade - pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera i pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera. Naime, zbog brzine prijevoza u ovoj akciji sudjelovala su dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a jutros je oko 9.20 sati helikopterom prevezla pacijenta iz Dubrovnika u Split. Poletjeli su iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama, preuzeli pacijenta na heliodromu Opće bolnice Dubrovnik uz pratnju medicinskog tima te se potom sigurno U 10.48 vratili u Divulje.

Pacijenta i medicinski tim u Divuljama je preuzela druga dežurna letačka posada iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera. Nakon svega 29 minuta ponovo su se našli u zraku te iz Divulja prevezli pacijenta s medicinskim timom do Zagreba. U vojarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu posada je sletjela u 12.35, gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Kapetan helikoptera, bojnik Krešimir Matan iz 395. eskadrile transportnih helikoptera, istaknuo je: "Ovo je bila jedinstvena akcija u kojoj smo sudjelovali s kolegama iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, a ovakve akcije zahtijevaju brzu i pravovremenu reakciju. Meni i cijelom timu drago je što smo mogli pomoći kada je bilo najpotrebnije".

