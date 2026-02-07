Opisali ga 'mrljom američke povijesti', ali Trump ne odustaje nakon rasističke objave: 'Nisam pogriješio'

Američki predsjedik Donald Trump odbio je ispričati se nakon što je na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social podijeljen video u kojem su Barack i Michelle Obama prikazani kao majmuni, poručivši da "nije pogriješio".

Sporni prikaz pojavio se pri kraju videa koji je iznosio već opovrgnute tvrdnje da su predsjednički izbori 2020. godine, na kojima je Trump izgubio od Joea Bidena, bili pokradeni, piše Sky News.

U dvosekundnom isječku, objavljenom na Trumpovoj društvenoj mreži Truth Social, koja je i na koncu uklonjenom samo 12 sati nakon objave, Obama i njegova supruga prikazani su kao majmuni koji se njišu u ritmu pjesme 'The Lion Sleeps Tonight'. Dužnosnik Bijele kuće izjavio je da je objavu "pogreškom objavio član osoblja" te da je sadržaj u međuvremenu uklonjen.

Trump posted a horrific and disgusting racist video of the Obamas as apes… If you still support Trump, drop your support now!! It doesn’t make you a Liberal or Democrat – It makes you a decent human being. pic.twitter.com/8ZgN1QSP5Q — Lief Sorbye (@sorbye) February 7, 2026

Kasnije, tijekom leta predsjedničkim zrakoplovom Air Force One, Trump je rekao da osuđuje rasističke dijelove videa, ali je poručio da se neće ispričati te nije odgovorio hoće li otpustiti osobu koja je objavu postavila.

"Ne, nisam pogriješio", rekao je, dodavši da nije ni pogledao cijeli video. "Pogledao sam početak i on je bio u redu", objasnio je. Dodao je kako se prvi dio videa odnosio na navodne izborne prijevare, strojeve za glasanje i, kako je rekao, "koliko je sve to pokvareno i odvratno".

"Zatim sam to prepustio drugima. Oni obično pogledaju cijeli video, ali očito netko to nije učinio i objavio ga je. Skinuli smo ga čim smo saznali", rekao je.

Donald Trump has refused to apologise for a social media post depicting Barack and Michelle Obama as apes, saying he "didn't make a mistake".



Read more on this story: https://t.co/ENKLbtjZH0 pic.twitter.com/Pvh3uFMFI8 — Sky News (@SkyNews) February 7, 2026

Val ogorčenja

Objava je izazvala val ogorčenja diljem političkog spektra, a kritizirana je i reakcija Bijele kuće.

Kamala Harris, Trumpova demokratska protukandidatkinja na predsjedničkim izborima 2024. godine, izjavila je da "nitko ne vjeruje ovom pokušaju zataškavanja iz Bijele kuće, pogotovo jer su isprva branili objavu". "Svima je jasno tko je Donald Trump i u što on vjeruje", poručila je Harris.

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom na društvenoj mreži X optužio je predsjednika za "odvratno ponašanje", dodavši: "Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah".

Vođa demokrata u američkom Senatunazvao je video "rasističkim, odvratnim i neprihvatljivim", upozorivši da takvi postupci "ugrožavaju zemlju". Schumer je pozvao Trumpa da se ispriča Obamama, koje je opisao kao "dvoje velikih Amerikanaca koji čine da Donald Trump izgleda kao sitan, zavidan čovjek".

Bivši zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost u Obaminoj administraciji Ben Rhodes nazvao je Trumpa "mrljom u američkoj povijesti". "Neka Trumpa i njegove rasističke pristaše progoni činjenica da će buduće generacije Obame pamtiti kao omiljene ličnosti, dok će njega proučavati kao mrlju u povijesti", napisao je Rhodes.

George Conway, bivši suprug Kellyanne Conway, koja je vodila Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine, podsjetio je na vlastiti članak iz 2019. u kojem je Trumpa opisao kao rasista. Skupina Republicans Against Trump poručila je kratko: "Nema dna".

Pokušaj obrane

Prije uklanjanja objave, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt branila je sadržaj, tvrdeći da je riječ o dijelu duljeg internetskog meme-videa u kojem su političari prikazani kao životinje.

"Ovo je dio internetskog meme-videa koji prikazuje predsjednika Trumpa kao kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova", rekla je Leavitt.

"Prestanite s lažnim zgražanjem i pišite o nečemu što je danas zaista važno američkoj javnosti", dodala je.

WATCH: The full Barack Obama “monkey video” portrays numerous elected officials, Republicans and Democrats, as Lion King-like characters, with Trump as a lion and king of the jungle.

Everyone’s an animal. Trump is the lion KING of the jungle

Dems are various animals. Obamas… pic.twitter.com/QEnEphdrHX — Ape𝕏 (@CubanOnlyTrump) February 6, 2026

'Birther teorija zavjere'

Trump već godinama napada Obamu, a bio je i jedan od najglasnijih zagovornika takozvane ‘birther’ teorije zavjere, koja je dovodila u pitanje Obamino mjesto rođenja.

Teorija je tvrdila da Obama nije rođen na Havajima, već u Keniji, zbog čega navodno nije imao pravo biti predsjednik SAD-a.

Obama je 2011. godine objavio svoj dugi rodni list, a Trump je 2016. javno priznao da je njegov prethodnik rođen u Sjedinjenim Američkim Državama.

