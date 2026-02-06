Trump objavio sramotan video: Pogledajte kako je prikazao Baracka i Michelle Obamu
Pred sam kraj jednominutnog videozapisa lica Baracka i Michelle Obame pojavljuju se montirana na tijelima majmuna
Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je videozapis u kojem je prikazan rasistički sadržaj usmjeren prema bivšem predsjedniku Baracku Obami i njegovoj supruzi Michelle.
Pred sam kraj jednominutnog videozapisa, koji se većim dijelom bavi temom glasačkih strojeva, lica Baracka i Michelle Obame pojavljuju se montirana na tijelima majmuna. Video pritom ponavlja netočne tvrdnje da je tvrtka za prebrojavanje glasova Dominion Voting Systems pomogla u krađi predsjedničkih izbora 2020. godine na Trumpovu štetu.
'Ovo je dno'
Trumpova objava izazvala je snažne osude javnosti, a reakcije su uslijedile ubrzo nakon objave. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom oštro je osudio sadržaj videa. "Odvratno ponašanje predsjednika. Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah", poručio je Newsom u objavi na X-u.
Objavu je osudio i profil Republikanci protiv Trumpa. "Trump je upravo objavio video na Truth Socialu koji uključuje rasističku sliku Baracka i Michelle Obame kao majmuna. Ovo je dno", poručili su.
Iz Trumpova ureda zasad nije bilo službenog komentara na kritike izazvane objavom, piše Newsweek.
