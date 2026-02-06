Trump objavio sramotan video: Pogledajte kako je prikazao Baracka i Michelle Obamu

Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je videozapis u kojem je prikazan rasistički sadržaj usmjeren prema bivšem predsjedniku Baracku Obami i njegovoj supruzi Michelle.

Pred sam kraj jednominutnog videozapisa, koji se većim dijelom bavi temom glasačkih strojeva, lica Baracka i Michelle Obame pojavljuju se montirana na tijelima majmuna. Video pritom ponavlja netočne tvrdnje da je tvrtka za prebrojavanje glasova Dominion Voting Systems pomogla u krađi predsjedničkih izbora 2020. godine na Trumpovu štetu.

'Ovo je dno'

Trumpova objava izazvala je snažne osude javnosti, a reakcije su uslijedile ubrzo nakon objave. Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom oštro je osudio sadržaj videa. "Odvratno ponašanje predsjednika. Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah", poručio je Newsom u objavi na X-u.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

Objavu je osudio i profil Republikanci protiv Trumpa. "Trump je upravo objavio video na Truth Socialu koji uključuje rasističku sliku Baracka i Michelle Obame kao majmuna. Ovo je dno", poručili su.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.



There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

Iz Trumpova ureda zasad nije bilo službenog komentara na kritike izazvane objavom, piše Newsweek.

