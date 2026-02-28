FREEMAIL
REAKCIJA POBJEDNIKA /

Tiriel Luka Abramović: 'Trebao mi je ovakav meč, već dvije godine to nemam'

Tiriel Luka Abramović na FNC 28 pobijedio je Argentinca Lucasa Alsinu prekidom u drugoj rundi, a nakon meča stao je pred našu kameru i dao izjavu reporteru Vehmiru Džakmiću.

"Ovakav meč mi je trebao da ode do kraja druge runde. Ja jesam u amaterskoj karijeri imao mečeve na tri runde, ali evo već dvije godine nemam to iskustvo. Znači mi da sam izašao iz te prve runde da se umorim i da hrvam, da se izvlačim... I mislim da sam se tu dobro snašao", rekao je na početku, a cijelu izjavu pogledajte u videu.

FNC 28 gledajte na Voyo.

28.2.2026.
23:04
