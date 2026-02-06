Trump im nudi pomoć, ali ima neobičan uvjet: 'Stavlja vlastiti narcizam iznad svega'
U petak će se na sudu održati saslušanje o hitnom zahtjevu New Yorka i New Jerseyja da se naredi financiranje tunela Gateway Hudson River vrijednog 16 milijardi dolara
Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca ponudio odmrzavanje sredstava za strateški projekt tunela ispod rijeke Hudson u New Yorku vrijednog 16 milijardi dolara, ako demokratski senator Chuck Schumer podrži ideju da se zračna luka Washington Dulles i kolodvor Penn u New Yorku nazovu po Trumpu, rekao je izvor za Reuters u četvrtak.
Punchbowl News prvi je, pozivajući se na četiri izvora, izvijestio o ponudi koju je Schumer brzo odbio, rekavši Bijeloj kući da nema ovlasti preimenovati znamenitosti, potvrdio je izvor za Reuters.
Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar, a Schumerov ured odbio je komentirati.
'Trumpov prijedlog je smiješan'
U petak će se na sudu održati saslušanje o hitnom zahtjevu New Yorka i New Jerseyja da se naredi financiranje tunela Gateway Hudson River vrijednog 16 milijardi dolara prije nego što se izgradnja zaustavi u petak, zbog čega će 1000 građevinskih radnika ostati bez posla. Trump je financiranje zamrznuo u listopadu.
Demokratska senatorica iz New Yorka Kirsten Gillibrand kasno u četvrtak nazvala je Trumpov prijedlog "smiješnim". "Prava imenovanja nisu predmet trgovanja kao dio nekakvih pregovora, kao što nije ni dostojanstvo Njujorčana... Predsjednik i dalje stavlja vlastiti narcizam iznad dobro plaćenih sindikalnih radnih mjesta koja ovaj projekt pruža i izvanrednog ekonomskog utjecaja koji će tunel Gateway donijeti."
Inicijativa, koja je primila oko 15 milijardi dolara savezne potpore pod tadašnjim predsjednikom Joeom Bidenom, uključuje popravke postojećeg tunela i izgradnju novog za putničku željeznicu Amtrak i prigradske linije između New Jerseyja i Manhattana te ključnu željezničku liniju između New Yorka i New Jerseyja.
Guvernerka New Yorka Kathy Hochul odgovorila je na društvenim mrežama na Trumpov navodni prijedlog "protuponudom" koja prikazuje Trumpov toranj na Manhattanu preimenovan u "Hochul Tower".
Trumpovo brendiranje
Trump ima posebnu sklonost da se zgrade ili programi imenuju po njemu. Otkad se vratio na dužnost u siječnju 2025., republikanski predsjednik zakucao je svoje ime na istaknute zgrade u Washingtonu, planiranu klasu ratnih brodova mornarice, program viza za bogate strance, vladinu web stranicu za lijekove na recept i savezne štedne račune za djecu. U prosincu je upravni odbor Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, čiji je upravni odbor Trump popunio svojim ljudima, dodao njegovo prezime na instituciju.
To je prezime dodano u prosincu i na zgradu Američkog instituta za mir u Washingtonu, nekoliko mjeseci nakon što je njegova administracija zaplijenila tu neprofitnu organizaciju i gotovo je zatvorila.
Trump je u prosincu obećao preurediti međunarodnu zračnu luku Washington Dulles u Virginiji, glavno čvorište United Airlinesa i glavnu međunarodnu zračnu luku za područje glavnog grada SAD-a, nazivajući je lošim objektom.
Zračna luka trenutno nosi ime po Johnu Fosteru Dullesu, koji je bio državni tajnik SAD-a pod predsjednikom Dwightom Eisenhowerom 1950-ih.
U listopadu je američko Ministarstvo financija objavilo nacrt dizajna za kovanicu od 1 dolara s likom predsjednika Donalda Trumpa u spomen na 250 godina od proglašenja američke neovisnosti 2026. godine.
