DRAMA /

Napad na Iran zadao velike glavobolje ljudima iz Formule 1, evo zašto

Napad na Iran zadao velike glavobolje ljudima iz Formule 1, evo zašto
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Bombardiranja su dovela do zatvaranja glavnih zračnih čvorišta u Dohi i Dubaiju. Zbog toga su djelatnici F1 užurbano mijenjali planove letova

28.2.2026.
18:02
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
Rat koji je tijekom ove noći pokrenut zajedničkim napadom SAD-a i Izraela na Iran ima velike reperkusije i na sportski svijet.

Naime, čelnici Formule 1 bili su prisiljeni izdati priopćenje dok se momčadi bore s organizacijom putovanja u Australiju usred iranske odmazde, zbog koje je zatvorena najprometnija zračna luka na svijetu Dubai International.

Iranski napadi na objekte u Kataru, Kuvajtu, Bahreinu i UAE-u uslijedili su kao odgovor na projektile koje su poslali SAD i Izrael, nakon što je predsjednik Donald Trump najavio "velike borbene operacije” diljem Irana.

Ta su bombardiranja dovela do zatvaranja glavnih zračnih čvorišta u Dohi i Dubaiju – baza zrakoplovnih kompanija Qatar Airways i Emirates. Zbog toga su djelatnici F1 užurbano mijenjali planove letova preko Hong Konga ili Singapura.

Drugi putuju izravno u Perth s Qantasom prije nego što uhvate domaći let prema istočnoj obali.

Pojavila bi se velika upitnost oko utrke u Bahreinu (12. travnja) i one u Saudijskoj Arabiji (19. travnja). Sezona završava još jednim dvostrukim vikendom u regiji, u Kataru (29. studenoga) te finalom u Abu Dhabiju (6. prosinca). Prema trenutačnom stanju, utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji trebale bi se održati prema planu.

Glasnogovornik F1 potvrdio je da će pomno pratiti situaciju kako bi procijenio treba li napraviti kasne prilagodbe, a navodno su pripremljeni i alternativni planovi.

"Naše sljedeće tri utrke su u Australiji, Kini i Japanu, ne na Bliskom istoku – te utrke nisu na rasporedu još nekoliko tjedana. Kao i uvijek, pomno pratimo svaku ovakvu situaciju i blisko surađujemo s nadležnim tijelima," prenosi riječi glasnogovornika F1 The Sun.

