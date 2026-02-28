F1 eksplodirala u prihodima: Momčadi osvojile milijardu funti, rekordni novac šokirao sve

Formula 1 zabilježila je nevjerojatan financijski uspjeh u sezoni 2025. prema najnovijim izvještajima tvrtke Liberty Media, vlasnika sporta od 2017. godine.

Ukupni prihodi F1 porasli su za 14 posto i dosegnuli impresivnih 3,1 milijardu funti, dok je operativna dobit skočila na 496 milijuna funti, potvrđujući globalni rast popularnosti ovog sporta i njegovu transformaciju u društveni medijski fenomen.

Rast prihoda potaknut je rekordnim brojem gledatelja na utrkama, 6,75 milijuna posjetitelja, što je povećanje od četiri posto u odnosu na 2024. godinu. Uz to, filmski hit s Brad Pittom, koji je postao najprofitabilniji sportski film svih vremena, te novi ugovor s Appleom za emitiranje utrka u SAD-u dodatno su doprinijeli financijskom uzletu. Posebno se istakla Velika nagrada Las Vegasa, koja je generirala 1,8 milijardi impresija na društvenim mrežama.

Momčadi su također osjetile koristi, ukupni nagradni fond iznosio je 1,036 milijardi funti. Isplata je podijeljena prema rezultatima u sezoni, ali i povijesnom statusu momčadi, tzv. „heritage“ isplatama. Ferrari, primjerice, dobio je pet posto ukupnog fonda samo zbog svog značaja u povijesti sporta. McLaren je prošle godine osvojio Konstruktorski naslov ispred Mercedes, Red Bulla i Ferrarija, a njihovi vozači Lando Norris i Oscar Piastri završili su na prvim mjestima u poretku vozača.

Zanimljivo je da je udio deset momčadi koje su sudjelovale u 2025. bio nešto manji nego prethodne godine – 59,7 posto u odnosu na 61,5 posto u 2024. Također, izvještaj otkriva dodatnih 37 milijuna funti kao „incentive payment“ nakon potpisivanja novog Concorde sporazuma, kojim se otvara mjesto za jedanaestu momčad na startnoj listi.

Najveći izvor prihoda i dalje ostaju prava emitiranja, koja čine 31,3 posto ukupnog prihoda. Uz F1, Liberty Media bilježi rast i u MotoGP-u, koji su preuzeli prošle godine, dodatno šireći svoj utjecaj u svijetu motorsporta.

