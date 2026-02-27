Novi favorit izbio na vrh na startu F1 sezone: Slažete li se s analitičarima?

Nova sezona Formule 1 uskoro počinje,eksluzivni prijenos gledajte putem RTL-a i platforme VOYO, a već se zna tko je prema kladionicama glavni favorit za naslov svjetskog prvaka. Britanac George Russell iz Mercedesa vodi s koeficijentom 3.00, iako je u protekle četiri sezone Mercedes rijetko bio u samom vrhu poretka.

Testiranja za novu sezonu pokazala su da se momčad pod vodstvom Tota Wolffa najbolje prilagodila promjenama u pravilima, a Russell se ističe kombinacijom iskustva, brzine u kvalifikacijama i pametnog pristupa utrkama, što mu daje prednost pred mladim kolegom Andree Kimijem Antonellijem.

Iza Russella se, prema kladionicama, nalazi četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz Red Bulla s koeficijentom 4.00. Iako se prema testiranjima čini da će Red Bull biti tek četvrti najbrži bolid, Verstappen je prošle sezone pokazao sposobnost da nadoknadi slabosti svog bolida i zbog toga se nalazi visoko na ljestvici favorita. Treće i četvrto mjesto zauzimaju vozači Ferrarija, Charles Leclerc s koeficijentom 6.00 i Lewis Hamilton s koeficijentom 7.00. Leclerc je prošle sezone pokazao bolje razumijevanje bolida i uvjerljivo nadmašio Hamiltona unatoč bogatom iskustvu britanskog vozača.

Jedno od najvećih iznenađenja prema kladionicama dolazi iz McLarena, koji je u protekle dvije sezone bio konstruktorski prvak. Branitelj naslova Lando Norris nalazi se na petom mjestu s koeficijentom 9.00, dok njegov momčadski kolega Oscar Piastri zauzima sedmo mjesto s koeficijentom 12.00. McLaren je na testiranjima pokazao vrlo dobru brzinu, ali Mercedes i Ferrari su ipak pokazali nešto jači bolid. Između njih smjestio se i Andrea Kimi Antonelli s koeficijentom 10.00, mladi talent koji bi mogao pomrsiti planove favoritima.

Prva utrka sezone održat će se 8. ožujka Velikom nagradom Australije na Albert Park stazi u Melbourneu, a sezona ukupno obuhvaća 24 utrke s finalom predviđenim 6. prosinca utrkom za Veliku nagradu Abu Dhabija..

