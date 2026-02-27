Poznati DJ dobio četvrto dijete: 'Najljepša tajna koju smo ikad čuvali'

Jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenika i producenata, francuski DJ David Guetta (58), podijelio je s obožavateljima najljepše moguće vijesti. On i njegova partnerica Jessica Ledon postali su roditelji, a sretnu vijest objavili su dirljivom objavom na Instagramu, otkrivši ime i prve fotografije prinove koja je unijela neizmjernu radost u njihovu obitelj.

Obiteljska sreća i emotivna poruka

Pedesetosmogodišnji glazbenik je 26. veljače 2026. godine na svom Instagram profilu objavio seriju fotografija kojom je zabilježio najvažnije trenutke, od trudnoće do dolaska novog člana obitelji. Uz fotografije na kojima pozira s partnericom Jessicom i njihovim sinom Cyanom, Guetta je pokazao i prve fotografije novorođene kćerkice, kojoj su dali ime Skyler. "Dobrodošla na svijet Skyler. Najljepša tajna koju smo ikad čuvali", napisao je ponosni otac u opisu objave koja je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova i komentara.

Objava sadrži i kratki video u kojem Guetta nježno drži bebu na prsima, šapćući u kameru: "Ovo je najbolji osjećaj na svijetu". Prizor je raznježio njegove pratitelje diljem svijeta, a ispod objave su se zaredale čestitke. Komentari poput "Čestitamo", "Prekrasna obitelj" i "Kako divno! Čestitke svima vama" samo su dio pozitivnih reakcija koje su preplavile njegov profil. Mnogi su istaknuli kako glazbenik izgleda sretnije no ikad u ulozi oca. Skyler je njegovo četvrto dijete. S Jessicom Ledon ima i sina Cyana, rođenog u ožujku 2024., dok iz prethodnog braka s Cathy Lobé ima dvoje odrasle djece, sina Tima i kćer Angie.

Uspjesi na svim poljima

Ova sretna obiteljska vijest dolazi u vrijeme kada Guetta niže i izvanredne poslovne uspjehe. Krajem 2025. godine, prestižni časopis DJ Mag proglasio ga je najboljim DJ-em na svijetu, što je peta takva titula u njegovoj karijeri. Time je još jednom potvrdio svoj status ikone elektroničke glazbe, čija popularnost ne jenjava ni nakon desetljeća na sceni.

Unatoč prinovi u obitelji, čini se da Guetta ne planira usporiti tempo. Pred njim je izuzetno naporna godina ispunjena nastupima diljem svijeta u sklopu njegove ambiciozne turneje "The Monolith Show". Već su najavljeni spektakularni koncerti, uključujući tri nastupa na stadionu Stade de France u Parizu u lipnju, ljetnu rezidenciju na Ibizi, te nastup na otvaranju Velike nagrade Velike Britanije na stazi Silverstone. Njegov raspored pokazuje da uspješno balansira između mirnog obiteljskog života i dinamične karijere koja ga vodi na sve kontinente.

Čini se da je David Guetta pronašao savršenu formulu za sreću, spajajući ulogu globalne superzvijezde s onom predanog partnera i oca, a dolazak malene Skyler zasigurno je postao najljepši uvod u još jednu uspješnu godinu.

