FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U BIJELOM /

Majka i kći u blagdanskom izdanju: Nives Celzijus podijelila obiteljski trenutak

Majka i kći u blagdanskom izdanju: Nives Celzijus podijelila obiteljski trenutak
×
Foto: Zeljko Hladika/pixsell

Nives Celzijus čestitala je Božić fotografijama iz svoga doma

26.12.2025.
16:33
Hot.hr
Zeljko Hladika/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nives Celzijus (44), hrvatska pjevačica, glumica i autorica, na Božić je na Instagramu podijelila toplu blagdansku objavu kojom je svojim pratiteljima čestitala blagdan. Uz kratku poruku „Sretan Božić svima“, objavila je niz fotografija snimljenih u intimnoj atmosferi vlastitog doma.

Na fotografijama Nives pozira sa svojom kćeri Taishom (18), koja je nedavno proslavila punoljetnost. Majka i kći nose elegantne bijele, čipkaste haljine te poziraju ispred bijelog božićnog bora ukrašenog crvenim i zlatnim kuglicama, stvarajući klasičan, ali svečan blagdanski ugođaj.

Blagdanska atmosfera uz čaše šampanjca

Na pojedinim fotografijama Nives i Taisha u rukama drže čaše sa šampanjcem, dodatno naglašavajući svečanu atmosferu. Objavu su ubrzo preplavili komentari pratitelja koji su istaknuli njihovu bliskost, eleganciju i skladan odnos, a mnogi su se pridružili i božićnim čestitkama.

POGLEDAJTE VIDEO:Kad su najranjivije, nisu same: Kampanja 'Moja mama' za žene oboljele od raka, evo kako možete pomoći

Nives CelijusBožić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U BIJELOM /
Majka i kći u blagdanskom izdanju: Nives Celzijus podijelila obiteljski trenutak