Majka i kći u blagdanskom izdanju: Nives Celzijus podijelila obiteljski trenutak

Nives Celzijus (44), hrvatska pjevačica, glumica i autorica, na Božić je na Instagramu podijelila toplu blagdansku objavu kojom je svojim pratiteljima čestitala blagdan. Uz kratku poruku „Sretan Božić svima“, objavila je niz fotografija snimljenih u intimnoj atmosferi vlastitog doma.

Na fotografijama Nives pozira sa svojom kćeri Taishom (18), koja je nedavno proslavila punoljetnost. Majka i kći nose elegantne bijele, čipkaste haljine te poziraju ispred bijelog božićnog bora ukrašenog crvenim i zlatnim kuglicama, stvarajući klasičan, ali svečan blagdanski ugođaj.

Blagdanska atmosfera uz čaše šampanjca

Na pojedinim fotografijama Nives i Taisha u rukama drže čaše sa šampanjcem, dodatno naglašavajući svečanu atmosferu. Objavu su ubrzo preplavili komentari pratitelja koji su istaknuli njihovu bliskost, eleganciju i skladan odnos, a mnogi su se pridružili i božićnim čestitkama.

