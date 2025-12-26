Marija Šerifović otkrila da ju je napala obožavateljica: Uspjela sam se izvući, ali...'

Pjevačica Marija Šerifović (41) tek je sada otkrila da ju je tijekom odmora u jednom restoranu fizički napala obožavateljica, a incident je, kako kaže, završio ozljedom vratnog kralješka.

Marija je ispričala kako je željela udovoljiti obožavateljici te se s njom fotografirala dok je večerala u restoranu, no situacija je ubrzo izmaknula kontroli.

"Prišla mi je osoba dok sam bila na večeri i zamolila me za fotografiju, na što sam, naravno, pristala. Nakon toga me ponovno zamolila jer joj se fotografija nije svidjela, pa sam opet pristala. Sljedeći zahtjev bio je da se fotografiram i s njezinom sestrom. Potom smo otišli u diskoteku koja se nalazila u sklopu tog lokala", započela je Marija, a njezine riječi prenosi Blic.

Kako kaže, tamo je došlo do eskalacije.

"Ta mi je osoba ponovno prišla i pomislila sam: 'Što sad još?' Izazvala sam njezin bijes i došlo je do naguravanja. Gurnula je ruku preko mojih prijatelja i zaštitara te me uhvatila za vrat. Jako me stisnula, uspjela sam se izvući, ali sam čula snažan “krc”. Nakon toga sam morala nositi ovratnik jer mi je bio ozlijeđen kralježak", ispričala je Marija Šerifović za Blic.