Hrvatskih korijena, 196 centimetara i veliko bogatstvo: Tko je Travis Kelce koji je zaprosio najveću zvijezdu današnjice

Travis Kelce (35) profesionalni je igrač američkog nogometa i već godinama nastupa za Kansas City Chiefse u NFL-u – najjačoj ligi američkog nogometa na svijetu. Osim toga, poznat je i po vezi s pjevačicom Taylor Swift (35). Njihova romansa počela je u ljeto 2023. godine, a službeno su svoju vezu obznanili u rujnu iste godine kada se Taylor pojavila na njegovoj utakmici. Od tada su nerazdvojni – ona ga prati na tribinama, a on je podržava na njezinim koncertima. Njihova ljubavna priča postala je globalna senzacija, a sada je par objavio i sretnu vijest - zaručili su se.

Kelce mjeri čak 196 centimetara visine, Prema posljednjim podacima, njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko 50 milijuna dolara, što ga čini jednim od najplaćenijih igrača na svojoj poziciji.

Ono što je posebno zanimljivo domaćoj publici jest da Travis vuče korijene iz Hrvatske. Njegova majka Ina Marie Petranek potječe iz obitelji koja je podrijetlom iz Gorskog kotara, iz sela Vele Drage. Njegov pradjed, Andrija Stajduhar, preselio se u SAD. Osim sportskih uspjeha, Kelce je postao i medijska zvijezda. Vodi popularni podcast "New Heights" sa svojim bratom Jasonom, također NFL legendom.