Napadaju je i osuđuju zbog izgleda: 'Kakvi idioti, pa ja sam žena'

Caster Semenya ikona je borbe protiv predrasuda i uzor mnogima. Ono što ova sportašica doživljava, a uz to je iznimno uspješna, ulazi u rubriku vjerovali ili ne. Svijet sporta često se suočava s preprekama koje nisu samo fizičke, već i društvene, a ova južnoafrička srednjeprugašica i dvostruka olimpijska prvakinja na 800 metara, zauzela je stav i ne dozvoljava da ju išta izbaci iz ravnoteže, poremeti na putu prema slavi, povijesti, sportskoj besrmrtnosti kojoj stremi i grabi krupnim koracima.

Od trenutka kada je Caster ušla u svijet profesionalnog sporta, njezin izgled i fizička građa postali su predmet kritika. Njezin prirodni nivo testosterona izazvao je valove sumnji i kontroverzi, dok su je mnogi napadali, pitajući se je li ona stvarno žena. S obzirom na njezine nevjerojatne rezultate i dominaciju na srednjim prugama, postojala je stalna borba – ne samo na stazi, nego i izvan nje.

Najveći napadi usmjereni su na njezinu fizičku građa, koja ne odgovara idealiziranim standardima ženske ljepote. Caster je često bila predmet rasprava o tome je li ona "prava žena" zbog njezine visine, širih ramena i mišićavog tijela, što je mnogima bilo "neobično" za ženu u sportu.

Neki od najistaknutijih napada uključivali su izjave kao što je ona koju je dao nekadašnji predsjednik Međunarodne atletske federacije, Lamine Diack, koji je izjavio da je “nastup Caster Semenye izvan granica sporta” i da bi "trebala biti podvrgnuta testovima kako bi se utvrdilo je li ona stvarno žena". Slične izjave dolazile su i od drugih sportskih funkcija, dok su mnogi komentatori i mediji sumnjali u njezinu "ženskost", umjesto da prepoznaju njezine izvanredne sportske vještine.

Kritike nisu prestale ni nakon njezinih brojnih medalja. Na svakom koraku, Semenya je morala objašnjavati svoju fiziologiju i pravo da se natječe u ženskoj kategoriji, a njezino tijelo, umjesto da bude predmet divljenja zbog snage i uspjeha, postalo je predmet rasprava. Nisu joj dopuštali da bude samo sportašica; morali su je definirati kroz prizmu njezina izgleda, tijela i hormone.

Iako su ti napadi bili neprestani, Caster nije klonula. Umjesto da se povuče, njihova uvredljivost bila je motivacija koja ju je gurnula naprijed. U izjavi koju je dala nakon što je osvojila zlato na Olimpijadi u Rio de Janeiru 2016. godine, Caster je poručila:

"Znam tko sam, znam odakle dolazim i ništa me neće spriječiti da nastavim trčati."

Ova izjava postala je simbol njezine borbe za jednakost, snagu i samoprihvaćanje.

"Ja sam žena, ja sam drugačija žena. Nisam poput ostalih. Govore o meni svakakve stvari, da imam poremećaj, ali zaboli me za to. Poremećaj me ne definira kao ženu. Poremećaj te ne čini manje ženom, čini te drugačijom. Uvijek sam težila biti najbolja u svemu i nikad nisam dopustila da me išta poremeti", rekla je svojedobno u intervjuu za Guardian.

Nakon niza pravnih bitaka i odluka Međunarodne atletske federacije, Caster Semenya je bila prisiljena prilagoditi svoju fiziologiju, s ciljem da se natječe u ženskim kategorijama, što je dodatno izazvalo bijes među mnogima koji su smatrali da bi trebala imati pravo natjecati se bez ograničenja.

"Bilo je dana kada sam živjela u mraku. Dana kada se nisam htjela probuditi, kad sam se osjećala kao hodajući mrtvac. To su stvari koje ljudi ne razumiju kada Svjetska atletika kaže: 'Uzmite ovaj lijek.' Je*em ih. Ti gadovi moraju sami popiti lijek, a onda nam reći kako se osjećaju", rekla je Caster Semenyja.

Spominje u intervjuu za Guardian iz listopada 2023. i predsjednika IAAF-a/Svjetske atletike Sebastiana Coea, kojeg naziva "ovim idiotom“, i direktora odjela za zdravlje i znanost organizacije, dr. Stéphana Bermona.

"Ma, j***m i njega. Ti i takvi pojma nemaju."

Kritike, koje nisu imale nikakve veze s njenim talentom ili postignućima, postale su svakodnevica. Ali, Caster nije dozvolila da je to obezvrijedi. Njezina odlučnost, borba za jednakost i pravo da se natječe kao ona sama postali su snažna poruka za sve žene, ali i za cijeli sportski svijet. Unatoč tome što je bila izložena stalnim pitanjima i napadima, ona je ostala fokusirana na svoju misiju – ostvariti vrhunske rezultate.

Njena borba nije bila samo za medalje, već za pravo da bude priznata kao žena u sportu. Caster Semenya nije samo osvojila zlatne medalje na Olimpijadi, već je osvojila srca milijuna diljem svijeta, postavši simbolom upornosti i hrabrosti u suočavanju s nepravdom.

Galerija slika njenih najvažnijih trenutaka na stazi govori više od riječi. Svaka pobjeda, svaki korak prema cilju nije samo sportski uspjeh – to je dokaz da se, unatoč svim preprekama, prava snaga dolazi iznutra. Caster Semenya nije samo šampionka na atletskim stazama, ona je šampionka života koja se bori protiv više faktora u životu. Nažalost, ti faktori, te uistinu ružne stvari, veze nemaju sa sportom.