Amerika bruji o Hrvatici koja kao da nije s ovog svijeta: 'Gledajte me kao sportašicu'
Ana Maria Marković, poznata hrvatska nogometašica, ostvarila je nedavno zanimljiv transfer u SAD, gdje će nastupati za Brooklyn FC u novoj sezoni USL Super lige. Posebnu dimenziju ovom potezu daje činjenica da će u istoj momčadi igrati i njezina sestra Kiki koja je isto, nešto malo prije nje, potpisala za Brooklyn FC.
Jedna od najprepoznatljivijih svjetskih nogometašica
Ana Marija Marković posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih imena u ženskom nogometu, ne samo zbog sportskih rezultata, nego i zbog ljepote. Ana je savršen spoj sporta i fizičkog izgleda, a uz to itekako je popularna na društvenim mrežama, gdje broji 2.9 milijuna pratitelja.
Iskorak izvan Europe
Dolazak u SAD njezin je prvi iskorak izvan Europe, a Brooklyn FC u službenom priopćenju naglasio je kako “Ana i Kiki donose liderstvo, karakter i pobjednički mentalitet”.
'Potpis za Brooklyn FC za mene je uzbudljiv korak. Osjećam posebnu energiju oko kluba i grada, a činjenica da ću igrati uz svoju sestru čini sve još posebnijim,' poručila je Ana Maria. Kiki je dodala:
"Oduvijek treniramo i igramo zajedno, a sada ćemo imati priliku to raditi i u SAD-u. Veselim se sezoni i zajedničkoj borbi za klub."
Američki sportski portali i tabloidi raspisali su se o ovom transferu. Front Row Soccer objavio je tekst pod naslovom “Sestre u akciji: Brooklyn FC potpisao je Anu Mariju Marković”, naglašavajući kako dolazak sestara “ojačava kulturu koja se gradi u klubu", a zanimljiva je i klupska objava na Instagramu u kojoj su Amerikanci naveli kako su nekad dijelile sobu, a sad dijele svlačionicu.
Američko izdanje The Sun, poznatog britanskog tabloida, otišlo je korak dalje s viralnim naslovom: “‘Najljepša nogometašica svijeta Ana Maria Marković ostvarila je šokantan transfer u klub u kojem igra njezina sestra", ističući da je riječ o iznenađenju koje će zasigurno privući pažnju.
Barstool Sports piše:
“Najljepša nogometašica svijeta donijela je svoje talente i ljepotu u SAD", dodajući da Brooklyn FC sada ima “jedno od najprepoznatljivijih imena i lica u svjetskom nogometu”.
Sports On Tap (Seattle) transfer je opisao kao “marketing mašinu”, zaključujući da je klub “u jednom potezu postao globalno prepoznatljiv”.
Tako je Ana Maria Marković, odnosno njen transfer u Brooklyn, obišao svjetske portale i društvene mreže. Ljepota i popularnost hrvatske nogometašice, u kombinaciji s iznenađujućim transferom u SAD i igranjem rame uz rame sa sestrom, učinili su je jednom od glavnih tema američkog nogometnog ljeta.
Od Splita do Švicarske
Ana Marija Marković rođena je 9. studenog 1999. godine u Splitu, no većinu života provela je u Švicarskoj, kamo se s obitelji preselila još kao djevojčica. Nogometom se počela baviti relativno kasno – s 14 godina – ali njezin talent brzo je prepoznat. Svoju karijeru gradila je u švicarskim klubovima, a najveći iskorak ostvarila je nastupajući za Grasshopper Club Zürich, jedan od najpoznatijih švicarskih klubova.
Iako je odrasla u Švicarskoj, Marković se odlučila igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, za koju je debitirala 2021. godine. Nastupa na poziciji napadačice i svojim brzim prodorima te tehnikom postala je važan dio nacionalne selekcije. U dresu Hrvatske već je upisala niz nastupa i pogodaka, a mnogi stručnjaci ističu da bi upravo njezina generacija mogla podići razinu ženskog nogometa u zemlji.
Popularnost izvan sporta
Ono što je Ana Mariju Marković dodatno proslavilo jest njezin izgled. Strani mediji, među kojima i brojni sportski portali, proglasili su je jednom od najljepših sportašica svijeta. Veliki broj pratitelja na društvenim mrežama Ana Mariju Marković svrstava među najutjecajnije hrvatske sportašice na Instagramu. I sama priznaje da je svjesna medijske pažnje koju dobiva zbog ljepote, ali naglašava kako joj je prioritet nogomet te da želi da javnost prepozna njezin trud na terenu.
Ljepota i stereotipi
Marković se u nekoliko navrata osvrnula na stereotipe s kojima se suočava.
“Ponosna sam što ljudi primjećuju moj izgled, ali želim da me gledaju i kao sportašicu. Rad, disciplina i rezultati su ono što me najviše određuje”, rekla je jednom prilikom. Time jasno poručuje da joj je nogomet puno više od medijske etikete.
Pogled u budućnost
U nogometnom smislu, Ana Marija Marković još uvijek je mlada igračica koja ima prostora za razvoj. Njena želja je igrati u najjačim europskim ligama te s reprezentacijom napraviti iskorak u kvalifikacijama za velika natjecanja. Popularnost koju uživa otvara joj vrata i izvan nogometa – od modnih angažmana do potencijalnih uloga ambasadorice sporta.