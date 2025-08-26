Amerika bruji o Hrvatici koja kao da nije s ovog svijeta: 'Gledajte me kao sportašicu'

Ana Maria Marković, poznata hrvatska nogometašica, ostvarila je nedavno zanimljiv transfer u SAD, gdje će nastupati za Brooklyn FC u novoj sezoni USL Super lige. Posebnu dimenziju ovom potezu daje činjenica da će u istoj momčadi igrati i njezina sestra Kiki koja je isto, nešto malo prije nje, potpisala za Brooklyn FC.

Ono što je Ana Mariju Marković dodatno proslavilo jest njezin izgled. Strani mediji, među kojima i brojni sportski portali, proglasili su je jednom od najljepših sportašica svijeta. Veliki broj pratitelja na društvenim mrežama Ana Mariju Marković svrstava među najutjecajnije hrvatske sportašice na Instagramu. I sama priznaje da je svjesna medijske pažnje koju dobiva zbog ljepote, ali naglašava kako joj je prioritet nogomet te da želi da javnost prepozna njezin trud na terenu.

Jedna od najprepoznatljivijih svjetskih nogometašica

Ana Marija Marković posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih imena u ženskom nogometu, ne samo zbog sportskih rezultata, nego i zbog ljepote. Ana je savršen spoj sporta i fizičkog izgleda, a uz to itekako je popularna na društvenim mrežama, gdje broji 2.9 milijuna pratitelja.

Ova hrvatska reprezentativka često se spominje u medijima kao “jedna od najljepših sportašica svijeta”, što joj je donijelo veliku popularnost i izvan nogometnih terena, a sad će i Amerikanci imati priliku upoznati Ana Mariju Marković. Inače, Ana Maria u SAD dolazi nakon kratke epizode u portugalskom prvoligašu Damaineseu, dok je 24-godišnja Kiki stigla iz švicarskog Rapperswil-Jone. Obje imaju i reprezentativne nastupe za Hrvatsku.

Iskorak izvan Europe

Dolazak u SAD njezin je prvi iskorak izvan Europe, a Brooklyn FC u službenom priopćenju naglasio je kako “Ana i Kiki donose liderstvo, karakter i pobjednički mentalitet”.

'Potpis za Brooklyn FC za mene je uzbudljiv korak. Osjećam posebnu energiju oko kluba i grada, a činjenica da ću igrati uz svoju sestru čini sve još posebnijim,' poručila je Ana Maria. Kiki je dodala:

"Oduvijek treniramo i igramo zajedno, a sada ćemo imati priliku to raditi i u SAD-u. Veselim se sezoni i zajedničkoj borbi za klub."

Američki sportski portali i tabloidi raspisali su se o ovom transferu. Front Row Soccer objavio je tekst pod naslovom “Sestre u akciji: Brooklyn FC potpisao je Anu Mariju Marković”, naglašavajući kako dolazak sestara “ojačava kulturu koja se gradi u klubu", a zanimljiva je i klupska objava na Instagramu u kojoj su Amerikanci naveli kako su nekad dijelile sobu, a sad dijele svlačionicu.

Američko izdanje The Sun, poznatog britanskog tabloida, otišlo je korak dalje s viralnim naslovom: “‘Najljepša nogometašica svijeta Ana Maria Marković ostvarila je šokantan transfer u klub u kojem igra njezina sestra", ističući da je riječ o iznenađenju koje će zasigurno privući pažnju.

Barstool Sports piše:

“Najljepša nogometašica svijeta donijela je svoje talente i ljepotu u SAD", dodajući da Brooklyn FC sada ima “jedno od najprepoznatljivijih imena i lica u svjetskom nogometu”.

Sports On Tap (Seattle) transfer je opisao kao “marketing mašinu”, zaključujući da je klub “u jednom potezu postao globalno prepoznatljiv”.

Tako je Ana Maria Marković, odnosno njen transfer u Brooklyn, obišao svjetske portale i društvene mreže. Ljepota i popularnost hrvatske nogometašice, u kombinaciji s iznenađujućim transferom u SAD i igranjem rame uz rame sa sestrom, učinili su je jednom od glavnih tema američkog nogometnog ljeta.

Od Splita do Švicarske

Ana Marija Marković rođena je 9. studenog 1999. godine u Splitu, no većinu života provela je u Švicarskoj, kamo se s obitelji preselila još kao djevojčica. Nogometom se počela baviti relativno kasno – s 14 godina – ali njezin talent brzo je prepoznat. Svoju karijeru gradila je u švicarskim klubovima, a najveći iskorak ostvarila je nastupajući za Grasshopper Club Zürich, jedan od najpoznatijih švicarskih klubova.

Iako je odrasla u Švicarskoj, Marković se odlučila igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, za koju je debitirala 2021. godine. Nastupa na poziciji napadačice i svojim brzim prodorima te tehnikom postala je važan dio nacionalne selekcije. U dresu Hrvatske već je upisala niz nastupa i pogodaka, a mnogi stručnjaci ističu da bi upravo njezina generacija mogla podići razinu ženskog nogometa u zemlji.

Popularnost izvan sporta

Ljepota i stereotipi

Marković se u nekoliko navrata osvrnula na stereotipe s kojima se suočava.

“Ponosna sam što ljudi primjećuju moj izgled, ali želim da me gledaju i kao sportašicu. Rad, disciplina i rezultati su ono što me najviše određuje”, rekla je jednom prilikom. Time jasno poručuje da joj je nogomet puno više od medijske etikete.

Pogled u budućnost

U nogometnom smislu, Ana Marija Marković još uvijek je mlada igračica koja ima prostora za razvoj. Njena želja je igrati u najjačim europskim ligama te s reprezentacijom napraviti iskorak u kvalifikacijama za velika natjecanja. Popularnost koju uživa otvara joj vrata i izvan nogometa – od modnih angažmana do potencijalnih uloga ambasadorice sporta.