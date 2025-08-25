Osmijeh nije skidala s lica: Helena Minić Matanić stala je pred kamere, a ovo je razlog

U Dubrovniku je održana svečana dodjela nagrade Orlando, koja se dodjeljuje za najistaknutija ostvarenja na 76. Dubrovačkim ljetnim igrama. Ove godine, nagrade su otišle u ruke najboljih predstavnika dramske i glazbene umjetnosti.

Helena Minić Matanić (46) nagrađena je za najbolje dramsko ostvarenje, a njen izvanredan rad na sceni i doprinos dramskoj produkciji prepoznati su od strane stručnog žirija. Za najbolje glazbeno ostvarenje nagradu je dobio ansambl L'Arpeggiata, čiji je talentirani tim uspio stvoriti nezaboravnu glazbenu atmosferu.

Ujedno, redateljica Ivica Boban dobila je posebno priznanje za sveukupni doprinos Dubrovačkim ljetnim igrama kroz brojne festivalske sezone, čime je postala ključna figura ovog važnog kulturnog događanja.