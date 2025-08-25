Zbog njih su vina pala u drugi plan: Dvije zgodne plavuše osmijesima zasjenile festival

Završila je još jedna edicija Festivala vina, umjetnosti i glazbe „Vino u Tvrđavi Brod“ koja je tijekom šest dana spojila gastro ponudu i bogat kulturni program.

Brojni posjetitelji uživali su u vinima renomiranih domaćih vinara, koncertima, kvizovima, kreativnim radionicama te druženjima. Završna večer u kazamatima istočne kurtine donijela je vrhunac manifestacije – glazbu uživo, likovne radionice i vinske degustacije koje su trajale do kasnih sati.

Pažnju su privukle brojne dame, a kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal SiB!