UKRALE SHOW /

Zbog njih su vina pala u drugi plan: Dvije zgodne plavuše osmijesima zasjenile festival

Zbog njih su vina pala u drugi plan: Dvije zgodne plavuše osmijesima zasjenile festival
Foto: Ivica Galovic/pixsell
1 /16
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Završila je još jedna edicija Festivala vina, umjetnosti i glazbe „Vino u Tvrđavi Brod“ koja je tijekom šest dana spojila gastro ponudu i bogat kulturni program.

Brojni posjetitelji uživali su u vinima renomiranih domaćih vinara, koncertima, kvizovima, kreativnim radionicama te druženjima. Završna večer u kazamatima istočne kurtine donijela je vrhunac manifestacije – glazbu uživo, likovne radionice i vinske degustacije koje su trajale do kasnih sati.

Pažnju su privukle brojne dame, a kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal SiB!

25.8.2025.
9:24
Hot.hr
Ivica Galovic/pixsell
Festival VinaSlavonski BrodManifestacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UKRALE SHOW /
Zbog njih su vina pala u drugi plan: Dvije zgodne plavuše osmijesima zasjenile festival