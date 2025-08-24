Toplinski val opustošio Europu: Izmučeni vatrogasci se već mjesec dana bore sa šumskim požarima
403 Forbidden
Broj poginulih u šumskim požarima koji ovoga mjeseca haraju Portugalom porastao je na četiri. Danas je u bolnici u Portu preminuo 45-godišnji vatrogasac, teško opečen tijekom gašenja požara u utorak kod mjesta Sabugal na zapadu zemlje, objavila je portugalska javna televizija.
Od početka godine u Portugalu je uništeno oko 216 tisuća hektara zemljišta. Premijer Luís Montenegro izjavio je da je zemlja proživjela 24 dana vremenskih prilika "neviđene žestine", s vrlo visokim temperaturama i snažnim vjetrovima.
"U ratu smo i u toj se borbi moramo izboriti za pobjedu", poručio je Montenegro.
Požari u susjednoj zemlji
Španjolska je ovoga kolovoza zabilježila i najintenzivniji toplinski val otkako postoje mjerenja – trajao je 16 dana, a temperature su se penjale i iznad 40 stupnjeva, priopćila je državna meteorološka agencija AEMET. Takvi uvjeti dodatno su rasplamsali požare, no situacija se krenula poboljšavati, piše France24.
Požari i dalje pogađaju i dijelove Španjolske, gdje su u vatrenoj stihiji život izgubile još četiri osobe. U Galiciji je najveći požar u povijesti te pokrajine. Požar u Laroucu zahvatio je čak 30.000 hektara, u subotu ujutro stavljen pod kontrolu.
"Požara je sve manje i kraj je sve bliže", izjavila je za državnu televiziju TVE čelnica službe civilne zaštite i hitnih službi Virginia Barcones.
Najteže su pogođene regije Castilla y León, Extremadura i Galicija.
POGLEDAJTE VIDEO: Ekstremne temperature i požari haraju Europom: Štručnjaci otkrili jedan od ključnih razloga