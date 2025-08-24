Kanader, air-tractor i 15 vozila borilo se s požarom kod Zadra, oglasio se zapovjednik vatrogasaca

Požar koji je u nedjelju prijepodne izbio između Poslovne zone Murvica i naselja Crno u predgrađu Zadra, lokaliziran je u 14 sati, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Vatra je zahvatila gustu borovu i hrastovu šumu, a požar je gasilo 36 vatrogasaca sa 15 vozila, kanader i air-tractor, rekao je Rudić.

Istaknuo je kako je spriječeno širenje požara na okolne objekte i infrastrukturu. Nakon što je požar lokaliziran na terenu će ostati dežurati zemaljske vatrogasne snage.

