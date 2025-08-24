LOKALIZIRAN JE /

Kanader, air-tractor i 15 vozila borilo se s požarom kod Zadra, oglasio se zapovjednik vatrogasaca

Kanader, air-tractor i 15 vozila borilo se s požarom kod Zadra, oglasio se zapovjednik vatrogasaca
Foto: Rtl Danas, ilustracija

Vatrogasni zapovjednik Matej Rudić istaknuo je kako je spriječeno širenje požara na okolne objekte i infrastrukturu

24.8.2025.
15:57
Hina
Rtl Danas, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Požar koji je u nedjelju prijepodne izbio između Poslovne zone Murvica i naselja Crno u predgrađu Zadra, lokaliziran je u 14 sati, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

Vatra je zahvatila gustu borovu i hrastovu šumu, a požar je gasilo 36 vatrogasaca sa 15 vozila, kanader i air-tractor,  rekao je Rudić.

Istaknuo je kako je spriječeno širenje požara na okolne objekte i infrastrukturu. Nakon što je požar lokaliziran na terenu će ostati dežurati zemaljske vatrogasne snage.

POGLEDAJTE VIDEO: Crnogorci u vatrenom obruču! Hrvatska im poslala kanadere: 'Ponosna na svoju zemlju!'

PožarZadarMurvica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LOKALIZIRAN JE /
Kanader, air-tractor i 15 vozila borilo se s požarom kod Zadra, oglasio se zapovjednik vatrogasaca