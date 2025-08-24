Srpkinja divljala u suprotnom smjeru pa pobjegla: Policija objavila detalje filmske potjere

Karlovačka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjom državljankom Srbije zbog sumnje da je počinila kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu.

Kako navode, događaj se zbio u večernjim satima 21. kolovoza, kada je vozačica osobnog automobila sa srpskim registarskim oznakama, kod naplatne postaje Demerje, napravila polukružno okretanje i nastavila voziti autocestom A1 u suprotnom, zabranjenom smjeru prema Karlovcu.

U 25 kilometara prouzročila je dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, pri čemu je bila ugrožena sigurnost pet vozača i devet putnika u automobilima.

Policijska potjera

"Prvu prometnu nesreću izazvala je na području Zagreba u 23.05 sati gdje je oštetila jedno osobno vozilo, nakon čega je bez zaustavljanja nastavila vožnju oglušujući se na svjetlosne i zvučne naredbe policijskih službenika da se zaustavi.

Zatim, drugu na području Draganića u 23.20 gdje je oštetila dva osobna vozila, nakon čega se udaljila iz vozila i pobjegla s mjesta nesreće u nepoznatom smjeru. U nemogućnosti izbjegavanja naleta na odbačene dijelove oštećenih vozila u Draganiću naletjela su još dva osobna vozila", priopćili su iz PU karlovačke.

Naknadno je pronađena i uhićena te je po završetku kriminalističkog istraživanja u subotu popodne predana pritvorskom nadzorniku PU karlovačke.

