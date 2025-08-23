Gradonačelnik Benkovca o incidentu: 'Ako je istina što sam čuo, otvoreno kažem da ih nećemo više financirati'

Gradonačelnik Tomislav Bulić i zadarski župan Josip Bilaver komentirali su incident u Benkovcu zbog festivala 'Nosi se' na kojem je napadnuta organizatorica i novinarka Melita Vrsaljko, piše Dalmatinski portal.

Gradonačelnik Bulić kaže da još nije upoznat sa svim detaljima te da ne bi "izlijetao s ranim osudama", ali ako je istina to što se govori da promoviraju na festivalu i vrijeđaju osjećaje, onda festivalu tu nije ni mjesto.

'Ne podržavam da se pod umjetničkim instalacijama vrijeđaju osjećaji'

"Nisam za zabrane, ali nisam za to da se ponižavaju branitelji. I ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac, borili su se s nama za slobodu i Srbi i sve nacionalne manjine. Ali, da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje - ne podržavam. Pozivam organizatore da obiđu stratišta, nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati", komentirao je Bulić.

"Ako se o radi o tome što sam čuo da promoviraju, otvoreno kažem da ih nećemo više financirati. Ovdje da se promovira neko bratstvo i jedinstvo, nakon tragedije koju smo proživjeli? Da stvaramo opet takvu novu povijest i iste probleme? Pa tko je tu lud?", iznio je te nadodao da se takav stav treba razlikovati od cenzure.

'Borio sam i ne mrzim nikoga, ali daleko im kuća od moje'

Rekao je i da nitko normalan ne podržava rat.

"Ali, ako ga psuju napominje da se treba razlikovati obrambeni koji je vodila Hrvatska i osvajački. Je li isti rat koji vode Rusi i Ukrajinci? Borio sam i ne mrzim nikoga, ali daleko im kuća od moje", završio je.

Zadarski župan Josip Bilaver navodi da je apsolutno za slobodu govora i protiv bilo kakvih zabrana, te da su se za to borili i branitelji.

Župan smatra da postoje važnije teme u Zadarskoj županiji

"Podržavam i mirni, prijavljeni braniteljski prosvjed. Jako je važno da očuvamo pijetet prema braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Protiv sam relativizacije njihove uloge branitelja i protiv vrijeđanja njihovih osjećaja. Oni su ti kojima dugujemo slobodnu, neovisnu i prosperitetnu Hrvatsku", rekao je Bilaver.

Župan smatra da postoje i druge teme koje su u Zadarskoj županiji važne, kao što su povećanje broja zaposlenih, rast plaća, dostupna socijalna i zdravstvena skrb, početak obnove Doma zdravlja u Benkovcu i željezničke pruge od Knina do Zadra preko Benkovca.

"Upravo na tim projektima ćemo inzistirati, jer oni donose stvarnu korist našim građanima, a to podržavaju i naši branitelji i građani. Svi akteri u društvu bi trebali spustiti tenzije i pomoći uklanjanju podjela u društvu", poručio je zadarski župan.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako im je to uspjelo? Benkovac skresao broj nezaposlenih, čak 2600 radi na području grada