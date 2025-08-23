Policija traži vozača koji je skrivio prometnu nesreću: Oduzeo je život i pobjegao

U petak oko 20.10 sati na dionici državne ceste D-1 tzv. Turanska obilaznica u Karlovcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a dvije osobe teško su ozlijeđene. Policija traga za nepoznatim vozačem koji je uzrokovao tešku prometnu nesreću.

PU Karlovačka izvijestila je da je nepoznati vozač upravljao automobilom nepoznatih registarskih oznaka u smjeru Karlovca. Pretjecao je kolonu vozila iako prometna traka kojom je namjeravao pretjecati nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti za izvođenje iste radnje.

U tom trenutku iz suprotnog smjera naišlo je osobno vozilo bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji bosansko-hercegovački državljanin, on je pomaknuo svoje vozilo prema desnom rubu kako bi izbjegao sudar, no prilikom toga izgubio je nadzor nad vozilom.

Jedna žrtva smrtno stradala, dvije su teško ozlijeđene

U daljnjem nekontroliranom kretanju vozilo kojim je upravljao 56-godišnjak prešlo je na suprotnu kolničku traku ceste i udarilo u automobil karlovačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 25-godišnjakinja i pritom ga odbacilo u zaštitnu metalnu ogradu.

Na mjestu događaja smrtno je stradao 56-godišnji vozač, a 25-godišnja vozačica i 26-godišnji putnik iz vozila karlovačkih registracija teško su ozlijeđeni.

Na mjestu događaja očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. Promet tom dionicom državne ceste bio je u prekidu 5 sati, nakon čega je normaliziran.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska nepoznatog vozača i utvrđivanja svih bitnih okolnosti vezanih za prometnu nesreću.

S obzirom na okolnosti događaja, PU Karlovačka poziva sve eventualne svjedoke događaja koji imaju ikakva saznanja vezana uz prometnu nesreću da se jave na broj telefona 664-122, zatim na 192 ili da pristupe osobno u prostorije Postaje prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka 13, Karlovac.

