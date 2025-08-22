Nadrogirani motociklist bježao policiji, pa se otimao pri uhićenju

U srijedu, 20. kolovoza policajci Postaje prometne policije Split na području Kaštel Sućurca naredili su vozaču motocikla da se zaustavi, no vozač se oglušio i nastavio bježati prema Splitu, ignorirajući policijske svjetlosne i zvučne signale.

Vozač motocikla nastavio je voziti prema Splitu te je kršio prometne propise. Policajci su ga zaustavili u Splitu, a prilikom uhićenja pružao je otpor pa su nad njim uporabljena sredstva prisile.

Nadrogiran bježao policiji

Preliminarno testiranje utvrdilo je prisutnost droge u organizmu. Muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije, a motocikl je privremeno oduzet i smješten u krug policijske postaje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da se 61-godišnji vozač vozeći motocikl bez registarskih oznaka, nije zaustavio na zapovijed policijskih službenika već je pod utjecajem droga nastavio upravljati motociklom te je unatoč naredbi koju su policajci izdali korištenjem svjetlosnih i zvučnih signala, odbio to učiniti.

Letio kroz crveno, preticao kolone

Na području Kaštela, Solina i Splita počinio je više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama prolaskom kroz crvena svjetla na semaforiziranim raskrižjima, pretjecanjem kolone vozila, vožnje suprotnim zabranjenim smjerom, čime je doveo u opasnost živote drugih sudionika u prometu.

Vožnjom pod utjecajem droga doveo je u opasnost druge sudionike u prometu i time je počinio kazneno djelo Obijesna vožnja u cestovnom prometu iz članka 226. Kaznenog zakona.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 61-godišnjak iste prigode upravljajući motociklom od Kaštel Sućurca do Splita, cijelim putem oglušujući se o upozorenja i zapovjedi policijskih službenika da se zaustavi, a u cilju sprječavanja policijskih službenika u obavljanju kontrole i nadzora prometa.

Ozlijedio policajca

U 21.48 sati vozač (61) došao je do raskrižja Vukovarske i Ninske ulice u Splitu kada je sa svoje lijeve strane uočio službeni motocikl kojim je upravljao policajac koji ga je pokušao zaustaviti. Vozač je naglo skrenuo i lijevim bočnim dijelom udario je u prednji dio službenog motocikla.

Zbog toga je policajac izgubio kontrolu nad motociklom i pao na pod te zadobio lakše tjelesne ozljede. Nakon toga, osumnjičeni se dalje nastavio kretati Ninskom ulicom sve do Tavelićeva ulice gdje su ga policajci uhitili. Vozač je pokušao spriječiti policajca du obavljanju službene radnje nakon čega je dobio lakše tjelesne ozljede pa je time počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi iz članka 314. stavka 2. Kaznenog zakona.

