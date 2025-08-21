Taksist koji je oderao Novozelanđanku targetira žene i starije muškarce? Njegovo ime nitko ne zaboravlja

Novozelanđanka Carol Cowan vjerojatno je najveća žrtva taksista Ivana Madžara, ali očito nije jedina. Podsjetimo, Novozelanđanka je vožnju od nekoliko kilometara platila 1506 eura. Iako joj je taksist sada vratio 1350 eura (i ostao šest eura dužan) i dalje je vožnja koštala nevjerojatnih 150 eura.

Početkom lipnja javila nam se Vukovarka koja se šokirala kada je vožnju taksijem od Glavnog kolodvora u Zagrebu do naselja Prečko, ili oko sedam kilometara, platila vrtoglavih 110 eura. I tada je bila riječ o Ivanu Madžaru koji je s nama razgovarao i potvrdio da se vožnja po toj cijeni dogodila i rekao da je zapravo gospođa dobro prošla jer je stvarna cijena, prema tarifama koje je istaknuo na cjeniku u taksiju, trebala biti i 250 do 300 eura!

Sada su se u redakciju Jutarnjeg lista javile još dvije "zadovoljne klijentice".

Bio je 14. 9. 2021. Majka gospođe koja se javila išla je u Specijalnu bolnicu Agram na Trnju, zbog vrtoglavica koje su ju tada mučile. Iz Vodnikove je krenula pješice, no na Glavnom je kolodvoru ipak odlučila sjesti u taksi, stara je žena i nije imala snage. Vožnju joj je naplatio 70 kuna.

Mogao je naplatiti i više

"To je za njezinu mirovinu, koja je tada bila i manja, bilo stvarno puno. Kada mi je rekla koliko je platila taksi, odlučila sam nazvati gospodina Madžara", ispričala je. Na pitanje nije li pretjerao, odgovorio je da je mogao naplatiti još više.

Godinu dana kasnije šetajući psa, na nogostupu je ugledala malu žensku torbicu.

"Razmišljala sam hoću li samo proći, no nešto me vuklo da ju podignem; možda je nekome nešto bitno. Unutra novčanik s dokumentima ženske osobe s istim prezimenom - odmah mi se upalila lampica", prepričala je događaj u kojemu je pronašla novčanik s dokumentima kćeri taksista.

"Čim sam došla doma, nazvala sam gospodina i rekla mu da je novčanik kod mene i da ću joj ga rado vratiti, što sam i učinila, ali nisam ga propustila podsjetiti tko sam, i kako je 'oderao' moju bolesnu majku za 70 kuna. Ponudio mi je da mi vrati novac, što sam odbila. Htjela sam samo da razmisli o svom ponašanju prema ljudima", kaže gospođa i dodaje da smatra kako Ivan Madžar "targetira" žene i starije muškarce.

Još jedna gospođa javila se s novijom pričom.

"Bilo je to jutro, između pola 8 i 8, na dan Thompsonovog koncerta. Kasnila sam na posao i uletjela u prvi taksi na Glavnom kolodvoru - prepričava gospođa čije je odredište bila zgrada A1 na Žitnjaku, što je oko 7,3 km udaljenosti. Istu vožnju dan prije Boltu je platila 7,5 eura.

Madžar joj je naplatio 75 eura.

