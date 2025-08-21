Susrete ove vrste nitko ne želi, stigao odgovor: 'Jedna stvar u Čavlima meka je za divljač!'

Jelen kapitalac, lisice, kune, ali i divlje svinje... Sve te divlje životinje redovito viđaju u naselju Cernik u općini Čavle ponad Rijeke.

Prije nekoliko dana javio nam se i čitatelj Sebastijan Linić (38) koji nam je poslao video koji je snimio u noći između 2 i 3 sata. Uhvatio je kamerom krmaču divlje svinje i njezinih 15-ak praščića kako prevrću po otpadu.

"Prije mjesec dana kad je bila velika suša, dolazile su svaku noć. Nakotile su se i mora ih je u posljednje vrijeme", rekao nam je tad.

Navodi da su divlje svinje cijelo ljeto stalni posjetitelji mjesta, da traže hranu, kljovama ruju vrt susjeda koji ima i malu djecu te da se boje.

"Ovo je sad stvarno prešlo svaku mjeru", rekao nam je Sebastijan i dodao: "Ako ostane konzerva mačje hrane u kanti za otpad, valjda im zamiriši pa ruju, prevrnu i traže hranu".

Ranije je slikao i jelena "kapitalca" pred kućom, kaže da se nije bojao čovjeka, baš kao ni lisice koje dozvole da im se čak približi na pola metra. Neće se pomaknuti ni ako se baci kamen u njihovu smjeru.

Komunalci odbijaju odvesti razbacani otpad

Sebastijan je rekao da se sve komplicira i što životinje noću prevrnu kontejnere za otpad, sve izruju, a kada jutrom komunalci stignu, ne žele isprazniti i odvesti tako razbacani otpad i prevrnute kante. Tada ih, rekao nam je, čekaju opet mjesec dana da dođu.

O problemu, za koji Sebastijan kaže da je sve gori, pitali smo u Općini Čavle te su nam odgovorili što se događa.

"Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu zaprima dojave građana o pojavi divljači te iste prosljeđuje Lovačkom društvu Jelen s kojim Općina Čavle ima sklopljen Ugovor o obavljanju poslova lovoovlaštenika na površinama izvan lovišta na području općine Čavle. LD Jelen proteklih mjeseci kontinuirano provodi izvide i radnje na terenu i prati kretanja te razloge pojave divljih svinja u naselju – u ovom slučaju naselju Cernik, Općina Čavle. Lovačko društvo radi sve što je u zakonskim mogućnostima unutar naseljenog područja, a to su svakodnevni obilasci, podjela repelenta za odbijanje divljači te edukacija vlasnika kuća na koji način da isti sami postave repelente", odgovorili su iz Općine.

Pune se hranilice i pojila

Dodali su i da unutar samoga lovišta koje je udaljeno od naselja pune se hranilice, iznosi stari kruh i voće, čiste se i pune postojeća pojila za vodu.

"Isto tako, gdje je to moguće, van naselja u lovištu na mjestima za siguran lov vrši se odstrel divljih svinja, te se provodi i naredba Ministarstva poljoprivrede i šumarstva o smanjenju brojnog stanja iste divljači, a sve to prema Zakonu o lovu Republike Hrvatske", naveli su.

Mještani ignoriraju upozorenja

Dodali su i ovo: "Ono o čemu LD Jelen upozorava stanovnike je da stalno bacanje ostataka hrane pored samih okućnica, kao i ostavljanje vode u neposrednoj blizini kuća i u dvorištima odnosno vrtovima, privlači divljač. Problem nastaje kada se direktno obraća stanovnicima koji kao odgovor dobiju da je to za srne ili jelene, a isti ne razumiju da sa time privlače sve ostale vrste divljači poput divljih svinja. Isto tako, već duže vrijeme zamijećeno je da su kante smeća pretrpane što je ujedno i meka za divljač, pogotovo u vrijeme visokih temperatura kada se mirisi otpadaka hrane brže šire", naveli su.

