Horor na obilaznici: Lančani sudar, među ozlijeđenima i dijete (2)

Na zagrebačkoj obilaznici velika prometna nesreća! Ozlijeđeno je 10 ljudi, a jednog čovjeka su vatrogasci morali vaditi iz automobila. Dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira vatrogasci su zaprimili u 12.10. Pozvana je i policija kao i više vozila Hitne pomoći, piše 24 sata.

"A3 Bregana-LIpovac: zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad, na 19.+050 km u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 11 km", objavio je HAK.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, u teškoj nesreći je 10 ozlijeđenih, od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti oko 2 godine, te su preveženi u bolnicu. Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica.

