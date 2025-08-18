Mislili ste da sezona jenjava? Stanje na autocestama pokazuje potpuno drugu sliku

Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izvijestili su iz HAK-a u ponedjeljak ujutro.

Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika.

Pred naplatom Lučko kolone su iz smjera Buzina, s autoceste A3 oko 2 kilometra, a iz smjera Jadranske avenije oko 1 kilometar.

Foto: Hak

Zbog prometne nesreće između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, na petom kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno u koloni.

Na autocesti A3 (zagrebačkoj obilazinici) prema naplati Lučko (A1) iz smjera Buzina kolona je oko 2 kilometra.

Povećana je gustoća prometa između čvora Zagreb istok i Mosta Sava u smjeru istoka, vozi se usporeno.

Na autocesti A4 pred naplatom Sveta Helena u smjeru Zagreba kolona je oko 1 kilometar.

Između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni.

Omiška obilaznica (DC553) otvorena je samo za osobna vozila zbog vjetra.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina).

