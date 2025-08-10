Najprometniji vikend godine: 'Imali smo izvanrednu situaciju, evo što vozače čeka pred Zagrebom'

HAK POTVRDIO /

I ovog vikenda gužve na cestama, uglavnom prema unutrašnjosti. Zastoji su tijekom dana bili kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, dok u smjeru mora nije bilo većih zastoja. Povremeno je gužva i na dionici Ogulin–Jastrebarsko. Također, povećan je promet na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom.

Uživo smo se u RTL-u Danas razgovarali u HAK-u sa Zvjezdanom Horvat koja je rekla da su gužve manje i da je situacija nešto lakša, ali da ima prometa. No prometa još ima, pojačan je prema unutrašnjosti, osobito na A1, naročito između Bosiljeva i Zagreba.

Izvanrednih situacija na cesti ima, nekoliko minuta prije 19 sati dogodio se požar u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba i autocesta je bila zatvorena u oba smjera, ali sve se riješilo u pola sata. U smjeru Zagreba kolone su nešto duže, oko pet kilometara. Situacija je, rekla je, pod nadzorom. Potvrdila je da je protekli vikend bio najprometniji ove godine, gužve su bile u oba smjera, a osim turističkog prometa vrlo je gust i tranzitni promet prema Srbiji i BiH, gotovo da nema razlike između dana i noći u duljini čekanja na graničnim prijelazima.

