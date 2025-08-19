ŠTO SAD? /

Gura li se Europa na prvu liniju rata? Tonči Tadić otkrio istinu o ukrajinskom naoružanju

Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov pohvalio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, istovremeno kritizirajući europske čelnike zbog inzistiranja na prekidu vatre. Koalicija voljnih s druge strane, razgovarala je o dodatnima sankcijama Rusiji. Sve to nakon sastanka europskih čelnika, Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Uz najavu da bi se daljnji pregovori o mirovnom ugovoru nastavili izravno između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog te eventualno i Trumpa, ništa konkretno još nije dogovoreno.

O sastanku i mogućim rješenjima, razgovarali smo u studiju RTL-a Danas s fizičarem i stručnjakom za nuklearnu energiju Tončijem Tadićem. Više pogledajte u videu

