Svadba zbog koje je pukla ljubav Vatrenih: Navijači bijesni na Dalića!

A GDJE JE TU OBITELJ? /

Popis od 23 imena nogometaša naljutio je navijače jer na njemu nema Luke Sučića. Hrvatska nogometna reprezentacija za navijače je svetinja, ali sad je, smatraju mnogi, svetinja udarila na svetinju – na obitelj.

Misle li izbornik Zlatko Dalić i drugi u HNS-u da su pogriješili – teško je reći. Situaciju danas ne žele komentirati, ali zato građani imaju mišljenje.

Za Mladena iz Zagreba obitelj je najbitnija, čak i do reprezentacije i nogometa. Stranica HNS-a zasuta je komentarima nezadovoljnih navijača. Naročito zato što je slogan HNS-a Family, u prijevodu Obitelj.

"De sklonite ovo obitelj kad je neprihvatljivo da se rođenoj sestri ode u svatove", samo je jedan od komentara, kao i ovo: "E, moj Daliću, ne zoveš Luku Sučića jer je išao na sestrinu svadbu, a prvi stalno naglašavaš obitelj."; "Maknite #obitelj", "Podsjetit ću da je Kovačić izbivao iz kampa tjedan dana zbog obiteljskih razloga pa ga nije nitko izbacio s popisa." Više pogledajte u prilogu