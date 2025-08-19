Svadba zbog koje je pukla ljubav Vatrenih: Navijači bijesni na Dalića!
Popis od 23 imena nogometaša naljutio je navijače jer na njemu nema Luke Sučića. Hrvatska nogometna reprezentacija za navijače je svetinja, ali sad je, smatraju mnogi, svetinja udarila na svetinju – na obitelj.
Misle li izbornik Zlatko Dalić i drugi u HNS-u da su pogriješili – teško je reći. Situaciju danas ne žele komentirati, ali zato građani imaju mišljenje.
Za Mladena iz Zagreba obitelj je najbitnija, čak i do reprezentacije i nogometa. Stranica HNS-a zasuta je komentarima nezadovoljnih navijača. Naročito zato što je slogan HNS-a Family, u prijevodu Obitelj.
"De sklonite ovo obitelj kad je neprihvatljivo da se rođenoj sestri ode u svatove", samo je jedan od komentara, kao i ovo: "E, moj Daliću, ne zoveš Luku Sučića jer je išao na sestrinu svadbu, a prvi stalno naglašavaš obitelj."; "Maknite #obitelj", "Podsjetit ću da je Kovačić izbivao iz kampa tjedan dana zbog obiteljskih razloga pa ga nije nitko izbacio s popisa." Više pogledajte u prilogu