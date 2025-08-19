Doznajemo: Na jesen stižu strože kazne za vozače električnih romobila!

Zagrebačka policija prošlog je tjedna provela ciljanu akciju nadzora romobilista, a rezultati su poražavajući. Od 250 zaustavljenih, čak 109 ih je bilo u prekršaju.

„Svi, neovisno o dobi, moraju nositi zaštitnu kacigu,“ upozorava Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu cestovnog prometa PU zagrebačke.

Romobil se smije voziti tek od 14. godine, maksimalnom brzinom od 25 km/h i bez slušalica u oba uha. No, tijekom našeg snimanja, rijetki su imali kacigu na glavi, a prebrza vožnja bila je pravilo, ne iznimka.

„Odjednom se pojave sa svih strana, vrlo često bez šljema. To je jako opasno,“ kaže Stanko Abadžić iz Zagreba.

„Roditelji su krivi jednako kao i djeca,“ dodaje Gordana Glad, komentirajući maloljetnike na romobilima.

Maloljetnici čine 10 posto prekršitelja

Po Zakonu, romobilisti moraju voziti biciklističkom stazom, a ako ona ne postoji – pješačkom zonom ili zonom smirenog prometa brzinom do 5 km/h. Na autocestu ili brzu cestu ne smiju. U akciji je otkriveno i da 10% prekršitelja čine maloljetnici.

„Imamo igračku koja je prestala biti igračka jer je postala veoma opasna, nekako ja percipiram da igračke nisu opasne. Mislim da otprilike isti razlog leži u tome da roditelji ne vežu svoju djecu u automobilima. Pretpostavit ću da to nije manjak ljubavi nego jednostavno neodgovornost. Ja sam čak sklon vjerovati da se radi o neznanju o mogućim opasnostima, i opet ponavljam mislim da se trebaju povećati mandatne kazne i ako ništa drugo da će kroz te kazne ljudi prepoznati koja je to opasnost“, upozorava prometni vještak Krunoslav Ormuž.

Broj prekršaja skočio 70 posto

Policija već radi na izmjenama Zakona. U radnoj skupini su uz policiju i Fakultet prometnih znanosti, HAK te Ministarstvo prometa, a promjene se očekuju na jesen.

„U prvih sedam mjeseci ove godine imamo 70% više utvrđenih prekršaja i prometnih nesreća nego lani,“ ističe Matošević iz policijske uprave zagrebačke.

Mnogi stručnjaci traže i uvođenje obveznog osiguranja romobila, kako bi se napokon dobila evidencija njihovog broja i vlasnika.