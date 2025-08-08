Šokantna snimka: U tunelu na električnom romobilu stvorio kolonu, pogledajte reakciju drugih vozača

LUDILO NA BRZOJ CESTI /

Šokantna snimka širi se društvenim mrežama! U tunelu na brzoj cesti Solin – Klis snimljen je vozač električnog romobila kako vozi po pretjecajnoj traci. Iza njega se stvorila kolona automobila koji mu trube. Snimka je izazvala i lavinu komentara na društvenim mrežama gdje se poziva na pooštravanje kazni. U prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 257 nesreća s ozljedama na električnim romobilima, a ovisno o prekršajima, kazne se najčešće kreću od 30 do 130 eura. Vlasnici koji se romobilom voze brže od 25 kilometara na sat mogu biti kažnjeni i do 1990 eura