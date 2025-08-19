Hrvatska protiv Danske za potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijama za SP
Hrvatska košarkaška reprezentacija u srijedu gostuje u Farumu, blizu Kopenhagena, gdje protiv Danske traži potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2027.
Izbornik Tomislav Mijatović ističe kako nema opuštanja te da je pobjeda imperativ:
'Želimo biti prvi u skupini i za to moramo pobijediti Dansku. Pripremali smo se za njihovu čvrstu i agresivnu igru, svi igrači su spremni i cilj je jasan',poručio je.
Reprezentacija ostaje gotovo ista, s jednom izmjenom – Jaleen Smith je napustio ekipu zbog obveza u novom klubu, a umjesto njega priključio se Krešimir Ljubičić.
'Jaleen je želio ostati, no poštujemo dogovor s klubom. Ostali moraju dati dodatni doprinos' dodao je izbornik.
Na pitanje o sljedećoj fazi kvalifikacija (s mogućim protivnicima Njemačkom, Izraelom i Ciprom), Mijatović odgovara:
'Fokusirani smo isključivo na Dansku. Idemo korak po korak.'
Utakmica protiv Danske igra se u srijedu, 20. kolovoza, s početkom u 19 sati.