Hrvatska protiv Danske za potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijama za SP

korak po korak /

Hrvatska košarkaška reprezentacija u srijedu gostuje u Farumu, blizu Kopenhagena, gdje protiv Danske traži potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izbornik Tomislav Mijatović ističe kako nema opuštanja te da je pobjeda imperativ:

'Želimo biti prvi u skupini i za to moramo pobijediti Dansku. Pripremali smo se za njihovu čvrstu i agresivnu igru, svi igrači su spremni i cilj je jasan',poručio je.

Reprezentacija ostaje gotovo ista, s jednom izmjenom – Jaleen Smith je napustio ekipu zbog obveza u novom klubu, a umjesto njega priključio se Krešimir Ljubičić.

'Jaleen je želio ostati, no poštujemo dogovor s klubom. Ostali moraju dati dodatni doprinos' dodao je izbornik.

Na pitanje o sljedećoj fazi kvalifikacija (s mogućim protivnicima Njemačkom, Izraelom i Ciprom), Mijatović odgovara:

'Fokusirani smo isključivo na Dansku. Idemo korak po korak.'

Utakmica protiv Danske igra se u srijedu, 20. kolovoza, s početkom u 19 sati.