Tragedija u SAD-u: Mladi košarkaš (22) preminuo u nesreći na jezeru

Velika tragedija pogodila je američku sveučilišnu košarku nakon što je u subotu u saveznoj državi Utah život izgubio 22-godišnji Deng Mayar, student i igrač sveučilišta Nebraska-Omaha. Prema informacijama lokalne policije iz Herrimana, mladi košarkaš se utopio u Blackridge rezervoaru nakon što je nestao pod vodom otprilike 30 metara od obale.

Mayar je bio postdiplomski student koji je prošle sezone pristupio momčadi Mavericks nakon dvije godine provedene u North Dakoti, konkurentskom klubu unutar Summit lige. Poreklom iz Salt Lake Cityja, u dvije je sezone započeo 15 utakmica, a kao senior prosječno je bilježio 6.3 poena i 4 skoka po susretu.

Trener Chris Crutchfield oprostio se od Mayara emotivnim riječima:

'Deng je tijekom ljeta napravio ogroman napredak. Bio je prava radost za imati u timu – njegov je duh pozitivno utjecao na cijelu našu kulturu. Neizmjerno će nam nedostajati', poručio je trener.

Policija je intervenirala nakon dojave da se dvije osobe bore za život u vodi. Jedan od njih, 21-godišnji Sa Mafutaga, uspio je doplivati do obale, no potom se vratio pokušati spasiti Mayara. Nažalost, u tome nije uspio. Nekoliko prolaznika priskočilo mu je u pomoć, a Mafutaga je nakon intervencije hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje se uspješno oporavlja.

Tijelo tragično preminulog Mayara pronađeno je nakon višesatne potrage uz pomoć spasilačkih službi.

