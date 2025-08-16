Šok za Slovence: Dončić briljirao u prvom poluvremenu pa zbog ozljede morao napustiti parket

Košarkaši Slovenije odigrali su danas četvrtu pripremnu utakmicu za Europsko prvenstvo te doživjeli i četvrti poraz. Bolji su bili Latvijci sa 100:88, no ono što Slovence boli i više od samog poraza je ozljeda njihove prve zvijezde - Luke Dončića.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice briljirao je u prvom poluvremenu nakon kojeg je Slovenija vodila s 52:50, a zvijezda Lakersa na učinak je otišlo s učinkom od 26 poena, četiri skoka i pet asistencija. Ipak, u drugom poluvremenu je na parketu proveo manje od četiri minute.

Foto: Charlie Neibergall

Do ozljede je došlo nakon naguravanja s Mareksom Mejerisom koji je Dončića odgurnuo nakon čega je Slovenac pao na parket, a preko njegove noge pao je i njegov suigrač Gregor Horvat. Dončić je potom šepajući napustio parket s bolnim grimasama na licu, a vratio se nekoliko minuta kasnije s ledenim oblogom na desnom koljenu.

Slovenci su prethodno gubili dvaput od Njemačke te jednom od Litve.

