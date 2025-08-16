Jedan od glavnih favorita Eurobasketa doživio novi šok: Francuzima otkazao i četvrti centar

Francuska košarkaška reprezentacija bit će značajno oslabljena na nadolazećem Europskom prvenstvu (27.8. - 14.9.), a najnoviji otkaz s kojim se morao suočiti izbornik Frederic Fauthoux je onaj iskusnog, 213 cm visokog centra Vincenta Poiriera, objavio je u subotu francuski dnevnik L'Equipe.

Već otprije je bilo poznato da će ovogodišnji EuroBasket propustiti Victor Wembanyama, a onda su uslijedili i otkazi Rudyja Goberta te Mathiasa Lessorta.

Tako je 31-godišnji centar Anadolu Efesa Vincent Poirier, koji ima 62 nastupa za francusku reprezentaciju, postao još veća vrijednost za francuskog izbornika. No, zbog nezaliječene ozljede desnog koljena Poirier će morati propustiti ovo natjecanje.

Novi problem za Fauthouxa je i ozljeda desnog lakta Zaccharieja Risachera iz Atlanta Hawksa, koji će propustiti subotnju pripremnu utakmicu u Parizu protiv Španjolske.

Posljedica spomenutih otkaza je da će sada još veći teret odgovornosti za poslove u reketu na obje strane terena pasti na leđa kapetana aktualnih europskih i olimpijskih doprvaka, 29-godišnjeg krilnog centra New York Knicksa Guerschona Yabuselea.

