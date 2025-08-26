Dončić eksplodirao nakon debakla u Beogradu: Izbornik priznao da ga nikad nije vidio takvog

Slovenska košarkaška reprezentacija doživjela je pravi potop u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Eurobasket. U beogradskoj areni Srbija je slavila s uvjerljivih 106:72, a takav poraz uzdrmao je svlačionicu Slovenije.

Prema pisanju slovenskih medija, kapetan Luka Dončić bio je izuzetno frustriran te je nakon utakmice održao žestok govor suigračima iza zatvorenih vrata svlačionice. Suigrač Edo Murić samo je djelomično otkrio što se događalo: 'Razgovarali smo, rekli si puno toga u lice. Ovaj poraz nas je zapravo zbližio. Ako nismo na sto posto, svatko nas može pobijediti. To je bio šamar i više ga ne smijemo dopustiti. Možda bi bilo drugačije da smo izgubili s deset razlike, ali ovako… osjećaj je bio grozan. Upravo zato vjerujem da ćemo reagirati protiv Poljske.'

Da je situacija ozbiljna, potvrdio je i izbornik Aleksander Sekulić: 'Nikada nisam vidio Luku tako frustriranog. Ovaj put i sam sam osjetio njegovu frustraciju. Moramo priznati da je protivnik bio znatno kvalitetniji, ali i da smo mu mi to olakšali. Na nama je da ispravimo greške i rasteretimo Luku, jer ne može sve sam.'

Poraz u Beogradu tako je poslužio kao brutalno upozorenje Slovencima da ih na Eurobasketu čeka mnogo ozbiljniji izazov od onoga što su do sada pokazali

Pogledajte video: Miran Fabjan poludio usred pucačine: Evo što je rekao protivnicima